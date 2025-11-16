La Diagonal pone a prueba su nueva iluminación de Navidad a una semana de encenderse las luces en Barcelona

La avenida Diagonal, en Barcelona, estrena nueva iluminación navideña este año y ya la ha puesto a prueba. La decoración, inspirada en Antoni Gaudí a las puertas del centenario del fallecimiento del arquitecto, se ha anticipado al encendido oficial comprobando su funcionamiento y sometiéndola a examen estos últimos días. Unos operarios las han testado y las han puesto a punto, ayudándose con grúas. Las luces de Navidad en las calles de la capital se encenderán el próximo sábado 22 de noviembre, con un espectáculo en paseo de Gràcia.

Un operario en grúa comprueba las nuevas luces de Navidad de la avenida Diagonal, en Barcelona. / JORDI COTRINA

Los adornos que ya se han visto iluminados por unos instantes esta semana cubren la distancia de la Diagonal que va de la plaza Francesc Macià al paseo de Gràcia. Se trata de la zona más comercial de una de las principales arterias de Barcelona. El tramo ha carecido de iluminación a la altura de ese eje comercial que atrae a numerosos clientes. Ahora se marca el reto de convertirse en 2029 en la calle más larga del mundo que se engalana por Navidad.

Las nuevas luces de Navidad de la avenida Diagonal, encendidas a modo de prueba en los últimos días en Barcelona. / JORDI COTRINA

En ese trecho de la Diagonal se han colgado unas 300 piezas con forma de estrella, medallón y diamante. Están revestidas con telas de colores para teñir la luz e imitan vitrales que evocan al modernismo de Gaudí. Se añaden otros 300 ornamentos hechos con luces led blancas.

Coincidiendo con el encendido oficial del próximo 22 de noviembre, la Diagonal también celebrará un pequeño acto de inauguración para iluminar su decoración. La asociación Diagonal Boulevard ha elegido las luces y ha optado por la misma empresa que 'viste' el paseo de Gràcia para Navidad, Ximénez Group. El contrato es por cuatro años y se abonarán algo más de 200.000 euros anuales. El Ayuntamiento de Barcelona sufraga el 75% y el eje de comerciantes asume el resto.