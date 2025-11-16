Preparativos navideños
La Diagonal pone a prueba su nueva iluminación de Navidad a una semana de encenderse las luces en Barcelona
La decoración, inspirada en Gaudí, se ha visto iluminada a modo de examen en los últimos días en la avenida, que aspira a convertirse en la calle más larga del mundo con alumbrado por las fiestas en 2029
Barcelona desvela su Navidad más ambiciosa: nueva iluminación, belén ampliado y Fin de Año con sorpresa
La avenida Diagonal, en Barcelona, estrena nueva iluminación navideña este año y ya la ha puesto a prueba. La decoración, inspirada en Antoni Gaudí a las puertas del centenario del fallecimiento del arquitecto, se ha anticipado al encendido oficial comprobando su funcionamiento y sometiéndola a examen estos últimos días. Unos operarios las han testado y las han puesto a punto, ayudándose con grúas. Las luces de Navidad en las calles de la capital se encenderán el próximo sábado 22 de noviembre, con un espectáculo en paseo de Gràcia.
Los adornos que ya se han visto iluminados por unos instantes esta semana cubren la distancia de la Diagonal que va de la plaza Francesc Macià al paseo de Gràcia. Se trata de la zona más comercial de una de las principales arterias de Barcelona. El tramo ha carecido de iluminación a la altura de ese eje comercial que atrae a numerosos clientes. Ahora se marca el reto de convertirse en 2029 en la calle más larga del mundo que se engalana por Navidad.
En ese trecho de la Diagonal se han colgado unas 300 piezas con forma de estrella, medallón y diamante. Están revestidas con telas de colores para teñir la luz e imitan vitrales que evocan al modernismo de Gaudí. Se añaden otros 300 ornamentos hechos con luces led blancas.
Coincidiendo con el encendido oficial del próximo 22 de noviembre, la Diagonal también celebrará un pequeño acto de inauguración para iluminar su decoración. La asociación Diagonal Boulevard ha elegido las luces y ha optado por la misma empresa que 'viste' el paseo de Gràcia para Navidad, Ximénez Group. El contrato es por cuatro años y se abonarán algo más de 200.000 euros anuales. El Ayuntamiento de Barcelona sufraga el 75% y el eje de comerciantes asume el resto.
