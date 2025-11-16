Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

3.000 asientos

El aeropuerto de Barcelona recupera vuelos directos a esta ciudad latinoamericana

A partir del 28 de marzo y hasta el 24 de octubre de 2026 operará seis vuelos semanales

ERC y Comuns rechazan la ampliación del aeropuerto de Barcelona pero no la fijan como "línea roja" para pactar con el Govern

Aena licitará "en los próximos días" el Plan director del aeropuerto de Barcelona-El Prat que arrancará la ampliación

Viajeros en el Aeropuerto de El Prat

Viajeros en el Aeropuerto de El Prat / ZOWY VOETEN

EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La aerolínea Aeroméxico retomará la conexión directa entre Ciudad de México y Barcelona a partir de marzo de 2026. Según ha anunciado la aerolínea mexicana en un comunicado, a partir del 28 de marzo y hasta el 24 de octubre de 2026 operará seis vuelos semanales.

La compañía ha destacado que esta nueva ruta supone un "avance significativo" en la conectividad de la capital mexicana y que es fruto "de una intensa labor conjunta entre la aerolínea y el Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas de Barcelona (CDRA)". Este organismo está integrado por Aena, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y la Cámara de Comercio de Barcelona, con el apoyo de entidades estratégicas como Turespaña, la Agencia Catalana de Turismo, Acció y Turisme de Barcelona.

Aeroméxico operará esta ruta con Boeing 787 Dreamliner y ofrecerá más de 3.000 asientos semanales. La compañía asegura que el flujo de pasajeros entre ambas ciudades fue el año pasado de unos 156.000 pasajeros.

El Ayuntamiento de Barcelona ha resaltado en un comunicado los sólidos vínculos entre Barcelona y Ciudad de México, ya que la capital mexicana figura entre los principales destinos de exportación aérea desde Barcelona.

Noticias relacionadas y más

Gracias al 'hub' de Aeroméxico en Ciudad de México, se facilitará la conexión con las principales ciudades del país, como Guadalajara, Monterrey, Cancún, Tijuana y más, así como con ciudades canadienses como Vancouver, Toronto o Montreal, entre otras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Unos 55.000 hogares de L'Hospitalet de Llobregat empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
  2. Los 'expats' encuentran en el nuevo barrio del puerto de Badalona una alternativa a Barcelona: 'Aquí se vive tranquilo y seguro
  3. Huelga de buses en el área metropolitana de Barcelona: fechas, líneas afectadas y servicios mínimos
  4. Barcelona se plantea cortar una calle para evitar que el ocio noctuno bloquee el acceso al Hospital del Mar
  5. La transformación del Gorg de Badalona: es el barrio donde más crece el precio de la vivienda
  6. Barcelona expropia una finca en Gràcia para abrir una zona verde y construir vivienda pública
  7. Barcelona inaugura una exposición de trenes históricos para celebrar el centenario del metro
  8. Un popular mercadillo desterrado del Raval regresa a Drassanes: abrirá al público los jardines Baluard

Búscate en la Cursa de la Dona: el gran evento con récord de participación y recorrido renovado

Las cafeterías de especialidad dominan Barcelona: un centenar en el Poblenou y unas 800 en toda la ciudad

Las cafeterías de especialidad dominan Barcelona: un centenar en el Poblenou y unas 800 en toda la ciudad

Agotadas las entradas a 8 euros para visitar la Casa Vicens de Gaudí en Barcelona este domingo

Agotadas las entradas a 8 euros para visitar la Casa Vicens de Gaudí en Barcelona este domingo

El aeropuerto de Barcelona recupera vuelos directos a esta ciudad latinoamericana

El aeropuerto de Barcelona recupera vuelos directos a esta ciudad latinoamericana

Vandalismo, peleas y drogas en dos bloques de L'Hospitalet apremian a trasladar a una guardería municipal

Goteras, temperaturas extremas y cortes de luz en un instituto de Barcelona: “Casi no se ha renovado desde los 50”

Goteras, temperaturas extremas y cortes de luz en un instituto de Barcelona: “Casi no se ha renovado desde los 50”

Las obras de la Rambla ocupan parte del tramo superior del paseo a partir de este lunes

Las obras de la Rambla ocupan parte del tramo superior del paseo a partir de este lunes

El Institut Sants, entre lo retro y lo ruinoso: goteras, temperaturas extremas y cortes de luz