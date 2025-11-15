En el pueblo de Rosalía, Sant Esteve Sesrovires, hay olivos y mucho aceite

Rosalía está dando mucho de qué hablar estas últimas semanas: el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio ‘Lux’ ha marcado un antes y un después en la historia de la música.

Y es que el disco se ha posicionado como el tercer mejor álbum de la historia y el mejor de este año, según datos de Metacritic.

Las 13 reseñas de los críticos musicales coinciden en que escucharlo es vivir una experiencia única, con sonidos que no suelen escucharse en la música ‘mainstream’ de estos tiempos.

Una experiencia sin planificar

De hecho, como dice David Broncano en su entrevista con Rosalía en ‘La revuelta’, mientras escuchaba el disco vivió “una experiencia que no había planificado”.

El presentador explica que lo escuchó entero en su viaje en coche desde su pueblo, Orcera (Jaén), hasta Madrid: “Lo escuché del tirón cruzando Castilla-La Mancha al atardecer, casi llego a Madrid y me voy a que me bauticen”, bromea el cómico.

Durante la entrevista, la cantante ha protagonizado auténticos momentazos: Rosalía llegó al teatro con un bizcocho preparado “con amor” por ella misma la tarde anterior.

Un elemento primordial en la comida

La artista de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat, Barcelona) apostó por un bizcocho de aceite de oliva casero que ella misma se encargó de elaborar: "Es el bizcocho que siempre hago, el clásico", explica la cantante catalana.

En cuanto Broncano ha escuchado la palabra aceite no ha dudado en preguntarle si era de Jaén, su tierra natal.

La catalana lo ha negado pero, para compensar la desilusión del cómico, ha explicado que ella viene de una familia donde el aceite ha sido un elemento primordial en sus comidas.

“Mi abuelo era de Sant Esteve Sesrovires y siempre hacía su aceite, le gustaba cuidar sus olivos y nos daba el aceite a la familia”, cuenta la cantante.

Una gran producción

Y es que su pueblo natal, Sant Esteve Sesrovires, es famoso por su producción de aceite.

En el municipio existen empresas que se dedican a la elaboración de aceite de oliva, como Almazara Acapulco -que justo produce en Barcelona y Jaén- y Cal Pairó.

En ambas se elaboran diversos tipos de este oro líquido, incluyendo el de oliva virgen extra (Aove) y mezclas.

También hay empresas, como Ecovirea, que se centran en la valorización y almacenamiento de aceites vegetales y otras industrias relacionadas, como la molienda de aceitunas.

Cultura vinícola

Además, la localidad está muy arraigada a la producción de vino y cava: Sant Esteve ofrece visitas a los viñedos y permite al visitante adentrarse en el mundo de la viticultura.

Los Cavas Roger Goulart, la Masia Bach y Ca n’Estella organizan visitas guiadas a las bodegas, degustaciones y servicios propios de restauración.

El municipio se encuentra a menos de 40 km de la capital catalana y se puede acceder fácilmente a él en transporte público, mediante la R6 de los ferrocarriles catalanes.