La tarde que Pep Guardiola hizo callar al doctor Cugat

El pasado lunes pude dar fe de lo que representa la frase "poder de convocatoria". En ocasiones la utilizamos alegremente, sin que se ajuste a lo que realmente supone. Pues miren, poder de convocatoria es lo que tiene el prestigioso traumatólogo catalán Ramón Cugat. Quedó demostrado en la presentación del libro sobre su vida que ha escrito el periodista Jordi Basté.

Les cuento esto porque en las cinco primeras filas estaba lo mejor de cada casa. Desde su estimada esposa y persona clave durante toda su trayectoria, la doctora Montserrat García Balletbó, pasando por el actual entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, el presidente del Banc de Sabadell, Josep Oliu, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, su hermano y expresidente del RCD Espanyol, Daniel Sánchez Llibre, el conseller d’Esports, Berni Álvarez, los periodistas Luis del Olmo, Josep Maria Casanovas, Ramon Besa y Pilar Calvo, el publicista Lluís Bassat, el directivo Jordi Llauradó, los exjugadores de baloncesto Andrés Jiménez y José Montero, el alcalde de L’Aldea, Javier Royo o, entre otros muchos, la popular Antonia Dell’Atte.

El libro presentado, ‘El noi amb una maleta i un somni’, es la historia de la apasionante vida del doctor. Nacido precisamente en L’Aldea (Tarragona), Cugat se define como un 'pagès'. Pues sí, un pagès que ha llegado a ser el mejor del mundo en su especialidad.

Al acabar el acto, escuché a Jose Montero decirle a Guardiola, en presencia de Basté: "Jordi no se acuerda, pero tú conoces al doctor Cugat gracias a mí. Volviendo de un partido en Limoges, Jordi me pidió el teléfono de Cugat porque se lo habías pedido tú". Pues de esa intermediación del periodista surgió una profunda amistad entre Guardiola y el doctor. Tanto es así que, cuando Cugat empezó a extenderse en elogios y más elogios hacia Pep, este, abrumado y desde la primera fila, le dijo: "Prou, Ramon".

En fin, que fue un día especial para todos los presentes, menos para el doctor Cugat. Al terminar la presentación, regresó a su rutina habitual. Es decir, al quirófano, pues todavía le quedaban dos intervenciones por realizar. Lo hizo junto su hija Débora, que desde la última fila lo había controlado todo para que nada pudiera fallar. El libro vale mucho la pena leerlo, aunque el propio doctor todavía no lo ha hecho. No tiene tiempo. Sus pacientes son prioritarios.

El espectacular cumpleaños del oso TOUS

Pues si Pep Guardiola es de Santpedor, la familia TOUS es de Manresa. O sea, vecinos. Y digo esto porque, este martes, esta reconocida marca de joyas celebró los 40 años de su icónico oso con un fiestón en Barcelona. Fue en el MACBA y bajo la dirección creativa de la artista gallega Marta Pazos.

Pues sí, ya han pasado 40 años desde que Rosa Oriol, esposa de Salvador Tous, diseñó un osito que dio la vuelta al mundo y que hoy se puede encontrar en las más de 600 tiendas que esta empresa familiar tiene repartidas por todo el planeta. Ahora la compañía está en manos de sus cuatro hijas: Alba, que es la presidenta; Rosa, la vicepresidenta corporativa; Laura, como miembro del Consejo y CEO de Tous Kaos y Marta, que es la directora creativa. Lo hacen con éxito y con la misma ejemplaridad que lo hicieron sus padres.

Las hermanas Marta, Rosa, Alba y Laura Tous en el 40 cumpleaños del oso Tous. / Cedida a El Periódico

Respecto al cumpleaños, cabe decir que fue espectacular. Asistieron algunos de los protagonistas de la última campaña 'Celebrate Joy', como las actrices Ángela Molina, Cecilia Suárez, Macarena Achaga o el actor Agustín Della. No se lo perdieron tampoco las embajadoras de la marca, Clara Galle, Esmeralda Pimentel y Kelly Bailey, así como las figuras de la moda Dani Schulz o Mireia Oriol; o las del mundo de la cultura Zuria Vega y Rossy de Palma.

La primera gran sorpresa de la noche llegó con la actuación de Amaia, también embajadora de TOUS, que interpretó la canción 'C’est la vie', tema central de la campaña conmemorativa del aniversario. Antes, todos los presentes habían quedado admirados con el espectacular menú ‘Joyas gastronómicas’, inspirado en el arte culinario chino del dim sum, en el que cada pieza servida fue moldeada como una joya. La espectacular cena fue realizada y diseñada por Meilan Kao, del grupo Kao, que se puso su chaquetilla de chef e hizo disfrutar a todos los invitados.

Pues sí, una espectacular noche que acabó con las cuatro hermanas Tous soplando las velas de un enorme pastel. Muchas felicidades.