El rompehielos de Greenpeace atraca en Barcelona para exigir "acción climática" a la cumbre del clima

El buque rompehielos Arctic Sunrise de Greenpeace se encuentra este fin de semana en Barcelona con el objetivo de urgir una mayor ambición y liderazgo político en la trigésima Conferencia de las Partes (COP30) de la ONU sobre el Cambio Climático, que se celebra en Belém (Brasil). El buque está atracado en el Moll d'Espanya (plaza de l'Odissea) y esta abierto al público tanto este sábado como el domingo, de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, ha explicado la organización ecologista.

Se trata de una embarcación emblemática de la organización ecologista internacional, que compró en 1995. Hasta entonces había sido un pesquero de focas, lejos del carácter activista que ha adquirido en las últimas tres décadas. La visita se enmarca en un momento que considera "crítico" desde el punto de vista climático, tras superarse el límite de 1,5 grados centígrados del Acuerdo de París en 2024. En ese sentido, Greenpeace subraya que la COP30, que finaliza el 21 de noviembre, es una "oportunidad clave" para detener la crisis ecológica global.

"El Arctic Sunrise es un símbolo y estos días visita Barcelona para recordar que la acción climática es más necesaria que nunca", ha postulado la responsable de Greenpeace en Cataluña, Carolina Pérez. "Solo hace falta voluntad política y cooperación internacional para anteponer la protección de la vida a los intereses económicos particulares", ha defendido.

La organización también ha denunciado el impacto del cambio climático en la península ibérica. Como ejemplos, ha mencionado la sequía en Catalunya (2022-2024), las inundaciones por la DANA en Valencia de 2024 y la peor cifra de superficie quemada del siglo en verano de 2025.

Greenpeace ha comentado que, con la presencia de su barco en Barcelona, quieren señalar al puerto de la capital catalana "por su rol como nodo logístico en el comercio de soja, que contribuye a la deforestación, y de gas licuado, un combustible fósil".