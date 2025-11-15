Promoción especial
Entradas a 8 euros para la Casa Vicens de Gaudí de Barcelona este domingo: horario y cómo conseguirlas
Celebra los ocho años de su apertura con una promoción especial: 800 entradas a la venta
El paseo de Gràcia estrenará la Navidad con un árbol gigante inspirado en Gaudí
El Año Gaudí da el pistoletazo de salida con un espectáculo itinerante en Riudoms que repasa los orígenes del arquitecto
Cloe Bellido
La Casa Vicens de Gaudí celebra este domingo los ocho años de su apertura con una promoción especial en Barcelona. Esta joya modernista, que fue el primer encargo del icónico arquitecto, abrirá sus puertas al público con un precio mucho más bajo al habitual.
Este museo, reconocido como uno de los Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN), pone a la venta este domingo 800 entradas a 8 euros para celebrar estos ocho años. Los 'tickets'-que están disponibles normalmente a partir de los 20 euros- podrán comprarse por la página web oficial este domingo 15 de noviembre a partir de las 10 horas, en el apartado 'Entradas VIII Aniversario''.
Estas entradas incluyen la visita libre a Casa Vicens Gaudí, un audioguía disponible en 16 idiomas y acceso a la exposición temporal. Con esta promoción, pensada para una visita de entre 75 y 90 minutos, el público podrá "observar todos los detalles de este Patrimonio Mundial, clave del movimiento modernista".
"Casa Vicens ha sido concebida como un espacio museográfico permanente cuyos contenidos interpretativos y sus exposiciones permiten ampliar el conocimiento sobre Antoni Gaudí y su transcendencia", han explicado en su página web. "¡Celebramos nuestro 8.º aniversario! Hace ocho años que abrimos las puertas al público y queremos celebrarlo poniendo a la venta 800 entradas a 8 euros", han escrito en la red social 'X`'. "Entradas disponibles a partir del domingo 16 de noviembre a las 10 horas", han añadido.
En esta visita "podrás conocer, no solo los inicios de este genio, sino también entender toda su obra posterior", detallan en su página web.
