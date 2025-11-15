Docentes y familias llenan la Plaça Urquinaona en defensa de la educación pública

La movilización convocada este sábado por la mañana por los principales sindicatos de la enseñanza ha logrado una gran respuesta en Barcelona, donde miles de docentes, acompañados por familias, han llenado la plaça Urquinaona desde Via Laietana en un ambiente reivindicativo y festivo. Entre pancartas y consignas, los participantes han exigido recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, reducir ratios y ampliar plantillas para disminuir la sobrecarga de trabajo en los centros educativos.

Desde una escuela de Tarragona, Judit y Eli, maestras de educación infantil, han explicado los motivos que las han llevado a manifestarse. Judit ha señalado que "estamos cansadas ya de trabajar mal. Nos deben mucho dinero y no tenemos recursos" y ha criticado también la diferencia salarial respecto a otras comunidades: "Allí se cobra más haciendo lo mismo. No tiene sentido y hemos dicho basta, no podemos más".

Manifestación de sindicatos educativos en Barcelona / Kike Rincón / Europa Press

Por su parte, Eli ha puesto el foco en el aumento de tareas administrativas: "Cada vez nos exigen más, hay más burocracia y estamos quemadísimas. No se reconoce nuestro trabajo".

Ambas han coincidido en que la falta de recursos dificulta la atención a la diversidad: Judit ha afirmado que "la mala inclusión nos afecta en el día a día. En infantil hay mucha diversidad, pero muy pocos recursos humanos". Eli ha añadido: "Tenemos la formación, pero no las herramientas, y esto acaba afectando a todo el grupo clase".

Los sindicatos han denunciado la falta crónica de financiación que sufre la educación catalana y el aumento de burocracia que, aseguran, resta tiempo para atender al alumnado. También han reclamado más recursos para garantizar una educación inclusiva y han pedido frenar la inestabilidad de las plantillas y los cambios curriculares constantes.

La movilización, apoyada también por asociaciones de familias, se plantea como "el primer paso" para presionar a la administración a abrir una negociación real que permita mejorar las condiciones laborales del profesorado y la calidad de la educación pública.