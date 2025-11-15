Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Movilidad

Cursa de les Dones 2025: calles cortadas, cambios en las rutas de buses y todas las afectaciones al tráfico en Barcelona este domingo

Las alteraciones a la circulación se concentran este domingo entre las =5:00 y las 15:00 horas, aunque algunas ya comienzan este sábado

La Cursa de les Dones más intergeneracional reunirá a 36.000 corredoras estrenando recorrido por el centro de Barcelona

Corredoras en la Cursa de les Dones de Barcelona en 2024.

Corredoras en la Cursa de les Dones de Barcelona en 2024. / MARC ASENSIO CLUPÉS

El Periódico

El Periódico

Barcelona
La Cursa de les Dones regresa este domingo a Barcelona con un nuevo recorrido de 7,8 kilómetros. La carrera, que empezará a las 09:00 horas, tomará la salida en la avenida Marquès de l'Argentera y tendrá la meta en la avenida Pujades. La prueba conlleva cortes de tráfico y alteraciones en las rutas de 29 líneas de autobuses que discurren por el centro de la ciudad, sobre todo entre las 05:00 y las 15:00 horas de este domingo.

Las principales afectaciones a la circulación se darán este domingo a lo largo de la mañana y hasta el mediodía, aunque algunas se avanzan a este sábado. El paso de vehículos queda prohibido en la calzada mar del paseo Pujades, entre las calles Wellington y el paseo Lluís Companys, desde las 15:00 horas de este sábado y hasta acabe la carrera. El grueso del corte se concentra este domingo desde las 05:00 horas. A partir de entonces, no se autorizará que los vehículos transiten por Marquès de l'Argentera, paseo Picasso y Pujades.

Calles cortadas al tráfico

Los horarios de cierre y repaertura varía según las calles. El Ayuntamiento de Barcelona planifica que no se permita el paso de vehículos entre las 05:00 y las 15:00 horas de este domingo en Pujades (lateral montaña, entre paseo Lluís Companys y Picasso) y la calle Comerç (ambos lados, desde Pujades y hasta Picasso). A su vez, el tráfico queda vetado desde las 05:00 y hasta las 11:00 horas del domingo en el paseo Circumval·lació (lado montaña, desde Ramon Trias Fargas y hasta Marquès de l'Argentera). Entre las 08:00 y hasta las 11:00 horas, se impedirá a los conductores atravesar distintos tramos de Pla de Palau, Consolat de Mar, paseo Isabel II, paseo Colom, plaça Duc de Medinacel·li, avenida Paral·lel, ronda Sant Pau y la calle Comte d'Urgell. Además, los vehículos no podrán pasar desde las 08:00 y hasta las 13:00 horas por tramos de la calles Marina, Ausiàs Marc, Buenaventura Muñoz, Casp, Roger de Flor, Nàpols, Sicília y Sardenya.

Cambios en líneas de autobús

En cuanto al transporte público, TMB recomienda optar por el metro en vez del autobús a lo largo de la mañana, el mediodía y la tarde del domingo. Las líneas de bus en las que se modificará o se recortará su itinerario habitual son las siguientes: D20, D50, H12, H14, H16, V11, V13, V15, V17, V19, V21, 6, 7, 19, 21, 22, 24, 39, 47, 54, 55, 59, 63, 67, 120, 121, 141 y las rutas roja y azul del Barcelona Bus Turístic.

Restricciones al aparcamiento

Las zonas de aparcamiento también quedan restringidas durante la prueba. El estacionamiento de vehículos y de motocicletas y bicicletas en las aceras no se autoriza desde este sábado y hasta el domingo a las 15:00 horas en Marquès de l'Argentera (ambos lados, desde Picasso y hasta Pla de Palau) y Comte d'Urgell con Sepúlveda (chaflán lados mar y Besòs). El aparcamiento de vehículos y motos en aceras no se permite desde las 20:00 horas de este sábado y hasta las 11:00 horas del domingo en Pla de Palau (lado montaña) y Picasso (lado Llobregat, desde Pujades a Marquès de l'Argentera). A su vez, no se permite aparcar desde las 20:00 horas del sábado y las 15:00 del domingo en puntos de Pujades, Ausiàs Marc, Buenaventura Muñoz y Nàpols. Aparte, el aparcamiento está anulado desde el viernes y hasta las 15:00 horas del domigo en la zona azul del lado Llobregat de Lluís Companys.

