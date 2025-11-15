Cursa de les Dones 2025: calles cortadas, cambios en las rutas de buses y todas las afectaciones al tráfico en Barcelona este domingo

La Cursa de les Dones regresa este domingo a Barcelona con un nuevo recorrido de 7,8 kilómetros. La carrera, que empezará a las 09:00 horas, tomará la salida en la avenida Marquès de l'Argentera y tendrá la meta en la avenida Pujades. La prueba conlleva cortes de tráfico y alteraciones en las rutas de 29 líneas de autobuses que discurren por el centro de la ciudad, sobre todo entre las 05:00 y las 15:00 horas de este domingo.

Las principales afectaciones a la circulación se darán este domingo a lo largo de la mañana y hasta el mediodía, aunque algunas se avanzan a este sábado. El paso de vehículos queda prohibido en la calzada mar del paseo Pujades, entre las calles Wellington y el paseo Lluís Companys, desde las 15:00 horas de este sábado y hasta acabe la carrera. El grueso del corte se concentra este domingo desde las 05:00 horas. A partir de entonces, no se autorizará que los vehículos transiten por Marquès de l'Argentera, paseo Picasso y Pujades.

Calles cortadas al tráfico

Los horarios de cierre y repaertura varía según las calles. El Ayuntamiento de Barcelona planifica que no se permita el paso de vehículos entre las 05:00 y las 15:00 horas de este domingo en Pujades (lateral montaña, entre paseo Lluís Companys y Picasso) y la calle Comerç (ambos lados, desde Pujades y hasta Picasso). A su vez, el tráfico queda vetado desde las 05:00 y hasta las 11:00 horas del domingo en el paseo Circumval·lació (lado montaña, desde Ramon Trias Fargas y hasta Marquès de l'Argentera). Entre las 08:00 y hasta las 11:00 horas, se impedirá a los conductores atravesar distintos tramos de Pla de Palau, Consolat de Mar, paseo Isabel II, paseo Colom, plaça Duc de Medinacel·li, avenida Paral·lel, ronda Sant Pau y la calle Comte d'Urgell. Además, los vehículos no podrán pasar desde las 08:00 y hasta las 13:00 horas por tramos de la calles Marina, Ausiàs Marc, Buenaventura Muñoz, Casp, Roger de Flor, Nàpols, Sicília y Sardenya.

Cambios en líneas de autobús

En cuanto al transporte público, TMB recomienda optar por el metro en vez del autobús a lo largo de la mañana, el mediodía y la tarde del domingo. Las líneas de bus en las que se modificará o se recortará su itinerario habitual son las siguientes: D20, D50, H12, H14, H16, V11, V13, V15, V17, V19, V21, 6, 7, 19, 21, 22, 24, 39, 47, 54, 55, 59, 63, 67, 120, 121, 141 y las rutas roja y azul del Barcelona Bus Turístic.

Restricciones al aparcamiento

Las zonas de aparcamiento también quedan restringidas durante la prueba. El estacionamiento de vehículos y de motocicletas y bicicletas en las aceras no se autoriza desde este sábado y hasta el domingo a las 15:00 horas en Marquès de l'Argentera (ambos lados, desde Picasso y hasta Pla de Palau) y Comte d'Urgell con Sepúlveda (chaflán lados mar y Besòs). El aparcamiento de vehículos y motos en aceras no se permite desde las 20:00 horas de este sábado y hasta las 11:00 horas del domingo en Pla de Palau (lado montaña) y Picasso (lado Llobregat, desde Pujades a Marquès de l'Argentera). A su vez, no se permite aparcar desde las 20:00 horas del sábado y las 15:00 del domingo en puntos de Pujades, Ausiàs Marc, Buenaventura Muñoz y Nàpols. Aparte, el aparcamiento está anulado desde el viernes y hasta las 15:00 horas del domigo en la zona azul del lado Llobregat de Lluís Companys.