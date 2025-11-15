Así es un crucero de lujo con salidas desde Barcelona: piscina Infinity, mayordomos y barra libre de champán

El auge de los cruceros de lujo, donde lo que cuenta es la calidad del servicio y la exclusividad, con barcos que no suelen pasar de un millar de viajeros, ha ido ganando cuota de mercado en el Mediterráneo y en concreto en Barcelona. Las navieras de esta categoría no hacen rutas regulares con puertos base, sino que enlazan distintos itinerarios, pero la capital catalana se ha convertido en inicio o final de muchas de sus exclusivas rutas, lo que implica un mayor gasto turístico. Algunas de las navieras más elitistas han redoblado especialmente su apuesta local. Entre ellas, la novísima Explora Journeys, la marca de lujo del grupo MSC, en plena expansión de mercado por su estilo europeo y que ya ha anunciado que su tercer barco de alta gama hará su viaje inaugural desde Barcelona el próximo agosto. En 2026 ya sumará 22 salidas entre marzo y noviembre, espoleadas por contar con una modernísima terminal de gestión propia (de MSC), estrenada hace unos meses en el Moll Adossat. Estas son algunas claves sobre cómo son los cruceros de lujo, a partir de sus barcos.

Una de las piscina exteriores en la flota de Explora Journeys. / Rupert Peace

-El tamaño sí importa: La diferencia esencial entre un crucero 'mainstream', para 4.000 o 6.000 pasajeros y uno de lujo no radica en la instalaciones del barco, sino en la ratio por pasajero. En los actuales Explora, con 63.900 toneladas, hay 461 camarotes --unos 900 pasajeros--, pero la proporción es de un tripulante por cada 1,25 viajeros. Hay 16.000 metros cuadrados de zonas comunes en sus 14 cubiertas. Es decir, el servicio es una de las bazas: sin colas, sin esperas, con dos puestas a punto diarias de camarote. En sus buques hay tanto espacio exterior y de disfrute que nunca se dan aglomeraciones, ni discusiones por las tumbonas. Esa dimensión les permite elegir destinos de escala más exclusivos y menos frecuentes, aunque como puerto de salida o final de ruta elijan ciudades como Barcelona por su conectividad. De ese modo, se alojan en sus hoteles, están más tiempo en la urbe e incluso si solo hacen escala de un día su presencia pasa inadvertida en cuanto a afluencia al centro de la ciudad. Las excursiones de esta naviera son muy personalizadas, sin grupos grandes y experienciales.

-El todo incluido real. Otra de las particularidades es que en las navieras populares el precio (una vez sumadas tasas y propinas) no incluye bebidas más allá del agua, y la gastronomía en buffet y restaurante general. El resto se paga aparte o con paquetes de bebidas. El lujo incluye mucho más. En los Explora, abarca las cocinas de especialidades (menos la experiencia Chef's Table), las bebidas premium sin límite en cualquier bar y restaurante (con champán francés, selección internacional de vinos y destilados) y los cócteles, el servicio de 'room service' para comer o beber en el camarote las 24 horas, servicio de conserjería 24 horas, botella de champán, de vino y de licor a elegir en el camarote, wifi para varios dispositivos, las clases dirigidas en el gimnasio, los cafés y helados gourmet.... Además de la oferta de espectáculos y entretenimientos, que en estos barcos es de menor formato pero de calidad: músicos, mentalistas, monologuistas, bailarines... y cuentan con el Nautilus Club para niños y adolescentes.

TobyMitchell2025 EXPLORA OCEAN GRAND TERRACE SUITE 01946 / Toby Mitchell

-La restauración sube de nivel: En los barcos de la naviera conviven un buffet concebido como un gran 'marketplace' de calidad, donde lo mismo elaboran ensaladas personalizadas que un entrecot o un pescado del día a la parrilla al momento. También elaboran diariamente platos vinculados a la zona donde los barcos atracan. Los restaurantes de especialidad abarcan la cocina italiana (Anthology, en menú degustación), la asiática (Sakura), el 'steakhouse' (Marble&Co), la mediterránea (Med Yatch Club) y la internacional de inspiración francesa (Fil Rouge), por ejemplo. Pero también cafeterías y bares donde picar algo o tomar un trago, que siempre se emplazan junto a ventanales para no perder la conexión con el mar, destaca la naviera. Incluso hay un bar especializado en whisky. Los bares, con terraza y lounges para tomar algo junto a las piscinas son en algunos casos panorámicas.

-Shopping de altos vuelos y arte: Más allá de la tienda con merchandising y artículos de primera necesidad, la oferta de tiendas a bordo se centra en el lujo. Hay tiendas de bolsos con firmas como Chanel, y joyerías y relojerías específicas de Rolex, Cartier o Panerai, entre otras y según el barco. Si la ruta toca algún puerto fuera de la UE, se aplica tax free. También cuentan con una perfumería con fragancias exclusivas. Pero las compras más singulares se pueden hacer recorriendo su galería de arte en el puente 5, con numerosas obras expuestas a la venta, de amplio espectro de estilos y precios, en colaboración con la galería londinense Clarendon, lo que permite llegar a ver un Picasso a bordo o hacerse con una pieza de Andy Warhol.

Una cocina abierta en el restaurante asiático Sakura. / EJ

-Bienestar y deporte: En Explora Journey tienen la particularidad de contar con gimnasio interior, pero también con maquinaria en sus cubiertas exteriores para poder hacer deporte respirando la brisa del mar, sea pedaleando o corriendo. También hay pistas para practicar baloncesto, tenis, yoga al aire libre (incluido en el precio) y hasta máquinas de pilates. Y cuatro piscinas, desde la que se puede cerrar en invierno, The Conservatory, con pantalla de cine incluida; hasta las estivales, una de ellas Infinity en la proa, que parece asomarse al oceano y con grandes hamacas dobles. También los jacuzzis son más íntimos, adosados a los laterales, abocados al mar. El Spa es otro de los puntos claves en las travesías de lujo, aquí con piscina de hidromasaje interior, sauna, sala de sal --incluidos--, y cabinas de masajes y tratamientos de belleza, además de peluquería (con coste).

-Flota joven y más sostenible: El sello de lujo del grupo MSC, con sede en Ginebra, debutó en 2023 con Explora I, y en 2024 llegó Explora II. Ambos fueron presentados en la capital catalana, marcando una nueva etapa de expansión para la familia Aponte, propietaria. Son prácticamente gemelos, pero los siguientes hermanos de serie tendrán pequeñas diferencias en diseño, pero también en materia de sostenibilidad. El Explora III, con 463 camarotes y "espíritu de yate", hará su inaugural (tras un breve preestreno) el próximo agosto partiendo de Barcelona --donde se presentará-- hasta Lisboa. La nueva generación será ya de gas natural licuado (GNL), más sostenible, además de incorporar algunas sorpresas en la oferta gastronómica y de Wellnes. Contará con siete restaurantes y trece bares y salones interiores y exteriores, además de más espacio exterior avanzan. Hasta 2028 la naviera alcanzará los seis barcos, con el lema ‘Ocean state of mind’, o de experiencia oceánica inmersiva. El Explora IV y el V empezarán a operar en 2027, y un año después llegará el VI, que incorporarán también pilas de combustible de hidrógeno para eliminar las emisiones de carbono en los atraques.

El Lobby Bar, en el corazón del crucero. / EJ

-Las rutas y las experiencias: Los barcos de lujo se distinguen en general por hacer escalas más largas que permiten inmersiones en las ciudades que van mucho más allá de una excursión al centro. Incluso organizan visitas privadas. En este caso, la compañía suma 100 itinerarios que visitan 59 países y casi 200 puertos, que abarcan del Mediterráneo al Caribe, el Norte de Europa, Asia, Alaska y el Mar Rojo. Su director general para España, Fernando Pacheco (también responsable de MSC Cruceros) destaca que el objetivo es lograr una "conexión más profunda" con los destinos. En España el próximo año visitarán 16 puertos. Pero por la dimensión de este tipo de buques, recalan en puertos con poca actividad de cruceros, como Tarragona, Maó, Puerto Banús, Saint Tropez, Portofino y muchos más.

-Más que camarotes: Lo habitual en un crucero es que un camarote estándar mida entre 15 y 18 metros cuadrados. Pero en Explora tienen una dimensión media de 42 metros cuadrados, lo que las convierte, según la naviera, en las mayores del mercado. Las Ocean Suites (las más 'pequeñas', de 35 metros cuadrados) ya tienen vestidor y amplias duchas. Las Ocean Penthouses son áticos de hasta 68 m2 con ventanales de suelo a techo y comedor privado. Las Ocean Residences, de hasta 149 m2 añaden salón y comedor separados, terrazas panorámicas, bañera exterior de hidromasaje.... Mientras que la Owner Residence, la joya de la corona, suma 280 metros entre interior y terraza de 125 metros. Las categorías más elitistas incluyen servicio de mayordomo, pero el resto cuentan con asistencia mucho más personalizada que en un crucero popular.

Clase de yoga al aire libre a bordo de un crucero de lujo de Explora Journey. / EJ

-El precio del lujo y el ambiente: Los precios en el sector varían según las zonas y época del año, aunque en el segmento del lujo son más estables y pueden rondar los 600 euros por persona y día, todo incluido. Es decir, un crucero corto de cinco noches puede reservarse por algo menos de 3.000 euros, mientras que los de una semana suelen rondar los 4.000, aunque a veces hay alguna promoción de venta. También hay salidas específicas, como la de Fórmula I, con acceso a las carreras y otras experiencias VIP, que cotizan más alto. Al contrario que en otras compañías más encorsetadas, el ambiente a bordo es de elegancia informal y relajada, definen. No hay noches de gala ni esmoquin, aunque sí algunas noches más casuales y otras más chic.