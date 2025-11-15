Barcelona sumó hasta octubre más de 540.000 cruceristas de lujo y premium

Los cruceros de lujo y premium están ganando cuota de mercado en los últimos años, al conquistar a los viajeros que buscan experiencias exclusivas y poco masificadas con servicio ‘top’, y a cruceristas experimentados que quieren ir un paso más allá. Para Barcelona, se ha convertido en un segmento estratégico, porque sus pasajeros tienen un gasto superior a la media en sus destintos, pero también porque se trata de barcos de menores dimensiones, que en la categoría de lujo son para menos de mil personas, de forma que tienen menor impacto turístico. Hasta octubre el Port ha registrado 540.000 viajeros en estos segmentos, que al acabar el año habrán representado 250 escalas.

Hace unos años la presencia de barcos de lujo era casi anecdótica, pero en la medida en que el sector de los cruceros ha madurado y extendido su cuota de mercado, ha avanzado también el segmento más elitista. Las navieras más exclusivas (con servicio más personalizado) han ampliado flotas y seducido a nuevos usuarios. España representa una cuota muy pequeña del total de pasajeros de este nivel, pero en cambio los puertos del litoral mediterráneo son un imán para las compañías. Con Barcelona a la cabeza por la calidad de sus instalaciones, la conectividad aéra y su proyección internacional, la mayoría de los estrenos del año en esta categoría han pasado por la ciudad, muchas veces como inicio o final de rutas.

Un ejemplo claro se ha vivido esta misma semana en el muelle Adossat, cuando de los cuatro cruceros atracados el martes tres eran de lujo, con capacidades entre unos 750 y 900 pasajeros. El Silver Ray es el novísimo barco inaugurado este verano por la prestigiosa naviera Silversea, que suma ya una docena de buques, y es propiedad del gigante Royal Caribbean Group. Le acompañaban el Explora II (estrenado hace justo un año), el nuevo sello de lujo del grupo MSC, que opera desde 2023 y sumará seis barcos en 2028, con una fuerte apuesta por Barcelona. Así como el Azamara Journey, un viejo conocido del Port.

Perfil estratégico

Cabe resaltar, que dentro del plan de reducción de terminales acordado por ayuntamiento y Port, la autoridad portuaria ha reivindicado que las cinco instalaciones resultantes incluyan las mejores instalaciones posibles para cuidar a estos perfiles. La subdirectora general y responsable Comercial y de Márketing del Port de Barcelona, Carla Salvadó, destaca que la tendencia de los últimos años es de crecimiento de estos perfiles, que en 2026 seguirán en auge. "Desde el puerto trabajamos para cuidar este segmento porque creemos que es un buen activo para Barcelona", apunta a este diario.

El ultralujoso crucero de lujo Luminara de The Ritz-Carlton Yacht Collection. / TRCYC

Y recordar que según el último estudio de impacto económico elaborado desde la Universitat de Barcelona y hecho público recientemente, la actividad deja en la capital catalana 2,3 millones de euros al día. Pero el gasto medio cuando los buques empiezan o acaban los cruceros en Barcelona alcanza los 307 euros por persona y día en el caso de viajeros estadounidenses, que no solo son la nacionalidad principal en la estadística del Port (28,5%), sino que también lideran la oferta en los buques de lujo, donde el gasto aún se dispara más.

Precisamente, los cruceros más cotizados (que fácilmente superan los 4.000 euros por una semana) son los que con frecuencia incluso hacen noche en el Port, de modo que sus ocupantes tienen ocasión de realizar visitas menos intensivas, incluso fuera de la metrópolis, así como descubrir la gastronomía local. Y su presencia pasa desapercibida por el volumen de pasajeros y porque ni siquiera todos bajan a tierra. Si la ruta arranca o acaba en la capital catalana y son extranjeros también es frecuente que se alojen en hoteles tanto para conocer el destino como para asegurarse no perder el barco si hay algún problema con las conexiones, señalan fuentes hoteleras, que en Ciutat Vella y el Eixample reciben cada vez más este tipo de clientes. La cultura, la gastronomía y las compras son sus principales objetivos, agregan. sector.

Prestaciones 'top'

Precisamente, Explora Journeys lanzará nuevo crucero el próximo verano, Explora III, que tras un preestreno en Italia hará su crucero inaugural el 3 de agosto (Barcelona-Lisboa), con el hito de que será su primer barco propulsado por gas natural licuado (GNL), lo que reduce las emisiones de CO2. También lo será el IV, un año más tarde, mientras que los Explora V y VI aún darán un nuevo paso más en sostenibilidad, al incorporar hidrógeno líquido en pilas de combustible para sus operaciones portuarias. La marca está ganando viajeros españoles por su estilo de lujo informal y su diseño, sumando 19 visitas a Barcelona este año, y con 22 programadas para 2026, que irán en aumento según se amplíe la flota.

Una de las piscinas de los barcos de Explora Journeys, donde también se puede ver cine a la fresca. / Rupert Peace

Los principales debuts del año que acaba en este ámbito han incluido a Barcelona tanto en sus rutas (de primavera a otoño en la zona), como en los inaugurales. El mencionado Silver Ray fue presentado el martes en Barcelona a agentes de viaje especializados, para tentar también al mercado catalán. Se trata de un barco de diseño moderno, elegante y muy europeo, gemelo al Silver Nova, los mayores de su flota, para 728 pasajeros, ambos también equipados para funcionar con GNL. Lo distingue la enorme cantidad de espacios acristalados, que acercan al viajero al mar, y un diseño asimétrico, con grandes espacios abiertos y con vistas. Todos sus camarotes tienen amplios baños y balcones o terrazas, servicio 24 horas, algunos restaurantes de especialidades incluidos en el precio, bebidas incluidas por defecto, tiendas de lujo y solariums con camas balinesas, además del programa de wellness Otium, que va más allá de pisar su spa. Solamente este barco sumará 28 visitas a Barcelona en 2026, siempre con inicio o final de itinerarios, y con media docena de rutas Barcelona-Barcelona (normalmente de 10 u 11) por el Mediterráneo. Pero contando el resto de sus 11 buques, Silversea aportará 68 escalas o salidas a la capital catalana, destaca un portavoz.

Una de las suites, categoría Medallion, del Silver Ray, en su visita de esta semana a Barcelona. / EPC

Otro de los principales debuts del año lo marcó el nuevo Luminara, de The Ritz-Carlton Yacht Collection, la nueva marca de cruceros de ultralujo del grupo hotelero, que irrumpió en el sector en 2022. Tiene capacidad para 452 huéspedes en 226 grandes suites, y destaca por su oferta gastronómica, su spa, y una plataforma de acceso directo al mar en algunos destinos de playa.

También recaló recientemente en viaje inaugural el nuevo crucero de la naviera Oceania, en la llamada categoría upper-Premium, con una flota de siete barcos medianos (máximo 1.268 pasajeros), ambiente elegante pero informal y relajado, y una destacada oferta culinaria sin ningún sumplemento. En el nuevo Allura (estrenado en verano) los camarotes más pequeños miden 27 m2 y cuenta con un chef por cada diez pasajeros, destacan. Ha incluido a la capital catalana en sus rutas mediterráneas antes de posicionarse en EEUU para la temporada invernal, destaca el operador Un mundo de cruceros, que comercializa la mayoría de marcas de lujo desde su sello Starclass Cruceros.

La biblioteca del Ocenia Allura, que fue presentado en Barcelona el pasado septiembre. / Oceania

El Port ha contado también este año como novedades con el nuevo Viking Vesta, de la naviera Viking Cruises, para 998 pasajeros y muy enfocado en el mercado angloparlante. No obstante, esta marca destaca porque buena parte de su flota recala en Barcelona incluso en temporada baja, y con la particularidad de pasar con frecuencia una y hasta dos noches atracados en la ciudad. Hasta diciembre atracarán el Sky, Vela, Sea, Neptune y Saturn, entre otros de sus pequeños buques de lujo. Tampoco fallan los estrenos de Mein Schiff, que este año ha lanzado el Relax, aunque su público es esencialmente de nacionalidad alemana. Y en categoría Premium y mayor capacidad destaca la reciente visita inaugural del último buque de Princess, el Star Princess, antes de zarpar rumbo a Estados Unidos. Su gemelo, el Sun Princess (2024), uno de los barcos más bonitos del momento, ha sido una de las estrellas de la temporada en Barcelona y ya ha anunciado su regreso en 2026.