Un restaurante con precios populares en el centro de Barcelona cierra por la subida del alquiler

Un restaurante que se había abierto un hueco en el centro de Barcelona con una cocina alabada y precios populares bajará la persiana próximamente. Se trata del restaurante Sifó, situado en el número 4 de la calle Espalter, en el barrio del Raval. El local se despedirá de sus clientes prestando sus últimos servicios el sábado 13 de diciembre, según ha informado 'Time Out'.

Los argentinos Jorge Runnacles, en la cocina, y Pablo Antico, en la sala, se hallan al frente del Sifó, abierto desde hace 23 años. El Sifó -dirigido al público local, con menús asequibles y especializado en carne argentina- echa el cierre por una combinación de sobras conocida en la ciudad, la misma que ha llevado a otros establecimientos a desistir. Los responsables del local explican que no pueden seguir asumiendo una subida del alquiler de 300 euros, a lo que suman la proliferación de negocios de comida de bajo coste y los cambios de hábitos, tanto en las formas de consumo como por la expansión del teletrabajo.

Los encargados del Sifó añaden también la degradación del barrio del Raval. Hablan de dejadez y suciedad en las calles, lo que puntualizan que no viene de nuevo, sino que se arrastra desde hace años, por lo que reparten las culpas entre la administración actual de la ciudad y las anteriores. El Sifó abrió en 2002, justo con la Rambla de Raval acabada de inaugurar.