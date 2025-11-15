Entidades vecinales rechazan que Montserrat Caballé tenga una escultura en Glòries por haber cometido fraude fiscal

Cuatro entidades vecinales del entorno del parque de las Glòries, en Barcelona, se han pronunciado en contra de que se instale una escultura que recuerde a la soprano Montserrat Caballé, fallecida en 2018 a los 85 años. A través de un comunicado, expresan su "rechazo porque se trata de homenajear a una persona condenada por defraudadora y que fijó su residencia en el extranjero, poniendo el interés personal por encima del servicio al país". La cantante lírica fue condenada a seis meses de prisión en 2015, tras reconocer que no tributó medio millón de euros a Hacienda en 2010 simulando que residía en Andorra.

El manifiesto se titula 'En Glòries no queremos monumentos que nos avergüencen' y lo firman la Asociación de Vecinos y Vecinas del Clot-Camp de l'Arpa, la Asociación Vecinal Fort Pienc, la Asociación de Vecinos y Vecinas del Poblenou y la Asociación de Vecinos y Vecinas Sagrada Família. Los colectivos vecinales responden así al reciente anuncio del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que reveló que se prevé erigir un monumento en las Glòries a Caballé y Freddy Mercury, intérpretes de 'Barcelona', que popularizaron antes de los Juegos Olímpicos de 1992.

"Una voz excelente no justifica el reconocimiento que pretende otorgarle el alcalde", critican las entidades que se han pronunciado sobre el futuro monumento, cuyo diseño aún no se ha desvelado. Aún más, sostienen que "una administración pública ha de dar ejemplo y ser muy rigurosa a la hora de escoger quién se merece tener un espacio público para ser recordado". "En momentos como el actual, cada vez más, los valores pierden terreno ante una oleada de opinión que disculpa las actitudes más insolidarias y tolera determinados comportamientos según quién los practica", postulan.

Mejor Cerdà

Las asociaciones contrarias a rendir tributo permanente a la soprano juzgan que sí sería oportuno que las nuevas Glòries acogieran el monumento a Ildefons Cerdà. El Ayuntamiento de Barcelona ha informado también en los últimos días de que el urbanista que ideó el Eixample tendrá una estatua a partir de 2026, en una ubicación aún por determinar.

"Glòries es el lugar idóneo donde ubicar el monumento que reconozca a Cerdà su contribución a la ciudad", consideran los colectivos firmantes. Auguran que el parque "tendrá un protagonismo creciente en las próximas décadas" y recalcan que "ya aparecía como nueva centralidad de la ciudad en el plan de Ildefons Cerdà". "Este urbanista, con un espíritu avanzado a su tiempo, proyectó una ciudad donde los valores de igualdad, progreso y salubridad rompían con centenares de años de reclusión física y mental en una ciudad amurallada", alaban.

Las asociaciones vecinales llaman al gobierno del PSC a rectificar y sustituya a la intérprete por el padre del ensanche barcelonés, que cuenta con una plaza a su nombre en la ciudad que cambió para siempre, pero que nunca ha dispuesto de una escultura en su honor. "El ayuntamiento no puede tardar más tiempo a reparar este grave olvido", esgrimen.