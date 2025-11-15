Barcelona inaugura una exposición de trenes históricos para celebrar el centenario del metro

Desde este sábado, cinco vagones de metro históricos y acabados de restaurar se exhiben en la Farinera del Clot, frente a la plaza de las Glòries, para conmemorar el centenario del suburbano en Barcelona. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha elegido modelos de las series 100, 300, 400, 1100 y 3000. Algunas de ellas dieron servicio en los primeros tiempos de servicio del metro en la ciudad, estrenado a finales de 1924, mientras que otras siguieron circulando en el subsuelo hasta no hace muchos años.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la teniente de alcalde de Movilidad y presidenta de TMB, Laia Bonet, han inaugurado la exposición este sábado. La muestra lleva por título 'Els trens del Centenari. El patrimoni ferroviari del Metro de Barcelona' y permanece abierta al público hasta el 10 de enero. La entrada es gratuita.

Los trenes están estacionados bajo una gran carpa de 1.200 metros cuadrados, levantada en la explanada situada frente a la Farinera del Clot. Unas pasarelas situadas a la altura de cada uno de los coches permiten verlos de cerca.

Los vagones se han sometido a limpieza y reparación antes de ser expuestos. Algunos de ellos están declarados Bienes Culturales de Interés Nacional. Además, se ha restituido la iluminación en pasillos y cabinas, se han reparado desperfectos y se han recuperado los colores originales que lucían cuando estaban operativos.