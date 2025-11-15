Barcelona expropia una finca en Gràcia para abrir una zona verde y construir vivienda pública

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado expropiar una finca de unos 2.000 metros cuadrados y con jardín en el barrio del Coll, en el distrito de Gràcia, para destinarla a usos públicos. El consistorio abonará a cambio 2,4 millones de euros. El recinto está situado en los números 24-26 de la calle Torrent del Remei. Se cuenta con que 1.200 metros cuadrados queden reservados a zona verde abierta a los vecinos, se habiliten equipamientos y se construyan viviendas públicas, tal como se planificó en un proyecto pendiente de desarrollar desde 2009, cuando se calificó como suelo público.

El gobierno municipal explica que falta por definir la reforma de la zona. También queda por precisar qué tipo de equipamiento se instalará allí y cuántos pisos se edificarán. El consistorio sí señala que "la transformación deberá de servir para conectar mejor las calles del Torrent del Remei y de Pau Ferran con una zona verde". Antes de concretar la remodelación, queda pendiente redactar un nuevo plan urbanístico para ese entorno.

El ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo con dos de los tres propietarios por el importe de la expropiación y para tomar posesión de la finca. Falta acabar de fijar el importe a pagar al tercer dueño de terrenos en la parcela. La concejal de Gràcia, Laia Bonet, ha afirmado que la expropiación supone "un punto de partido para mejorar, en un futuro, los desplazamientos a pie por el barrio del Coll y contribuir a la creación de vivienda social para la vecindad, así como un equipamiento muy necesario para la zona".

Corredor verde

La adquisición de la finca y el posterior proyecto de urbanización de la zona discurren en paralelo a la reforma de las calles Torrent del Remei y Farigola, que comenzará en las próximas semanas. Se rehabilitarán tramos comprendidos entre las calles Sant Eudald y Móra d'Ebre.

Con la remodelación, el ayuntamiento promete "mejorar los recorridos de peatones por el barrio y naturalizarlos para dar continuidad al parque" de la finca a expropiar. De ese modo, "se ampliarán las aceras de la calle Torrent del Remei y las de la calle Farigola". El consistorio aáde que se plantará vegetación y se soterrarán líneas del tendido eléctrico.

"Los trabajos servirán también para modificar el talud que hay ahora", subraya el ayuntamiento, que se estabilizará con unas mallas y se construirá un muro en la parte inferior. "La idea es que todo el conjunto sea un corredor verde que, a medio camino entre la Creueta del Coll y el Park Güell, ayude a proliferar la biodiversidad".

Las obras en las calles adyacentes a la propiedad que el consistorio compra tienen un coste de dos millones de euros. Se alargarán un año y se incluyen en el paquete de inversiones del Park Güell y sus aledaños hasta 2027.