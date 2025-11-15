Clásico navideño
El Festival de la Infancia de Barcelona 2025 se centrará en el fomento de la lectura y la solidaridad
El certamen, dirigido a menores de cero a 11 años, se celebrará del 27 al 31 de diciembre en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona y ocupará 20.000 metros cuadrados
Barcelona desvela su Navidad más ambiciosa: nueva iluminación, belén ampliado y Fin de Año con sorpresa
El 63 Festival de la Infancia, que se celebrará del 27 al 31 de diciembre en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, se centrará en el fomento de la lectura y la solidaridad con unas 20 iniciativas lúdicas, creativas y educativas. La Fira ha informado de que el festival, dirigido a niños de cero a 11 años, ocupará 20.000 metros cuadrados de superficie en el Palau 2 y la plaza del Univers, donde ofrecerá un programa de más de 60 actividades.
En cuanto a la promoción del hábito lector, entre las propuestas previstas destacan la 'Biblioteca Silenciosa' y la 'Biblioteca Mágica', espacios para los más pequeños podrán escuchar cuentos; 'Historias en Movimiento', taller para crear relatos en familia, o 'Dit i Explicat', que distribuirá cuentacuentos itinerantes. Además, el festival seguirá ofreciendo actividades relacionadas con el deporte, los juegos, la creatividad y la expresión artística, pensadas para "despertar la curiosidad de los niños de todas las edades".
Los niños de cero a cuatro años dispondrán de propuestas adaptadas a sus necesidades. Para los niños a partir de cinco años, habrá desde partidos de fútbol de tres contra tres hasta talleres de cocina, espectáculos de teatro, magia y 'escape rooms'. Además, las campanadas del 31 de diciembre se celebrarán anticipadamente a las 12 del mediodía.
Venta anticipada de entradas
La compra de entradas, que ya se pueden adquirir mediante venta anticipada, incluye la opción de financiar un pase extra a un niño desfavorecido. Además, Unicef estará presente en el festival por medio de una actividad enfocada a la promoción de la protección de la infancia.
Otra propuesta es la Juguetería Solidaria. Volverá a contar con juguetes cedidos por Mattel y Cairo, que los niños podrán utilizar libremente. Una vez que acabe el festival, serán donados a familias en situación de vulnerabilidad. La Fundación Vicente Ferrer estará presente con una actividad de dibujar mandalas solidarios.
