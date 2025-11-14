Vecinos del Progrés de Badalona organizan una jornada festiva para reclamar la transformación urbana del barrio

En marzo de este año, la Associació Veïnal Progrés de Badalona dio a conocer un plan de pacificación que entregó al gobierno municipal, con el objetivo de "transformar el barrio". Lo ambicioso y elaborado del plan sorprendió al gobierno municipal, que acogió la propuesta "en un porcentaje muy alto" con "agrado". Ocho meses después, y ante la falta de novedades sobre la propuesta por parte del Ayuntamiento, la entidad propone para este sábado 15 de noviembre una "jornada festiva y reivindicativa para reclamar la transformación urbana" del barrio.

La localización de las actividades de la jornada, que se desarrollarán en horario matinal, no es baladí. Tendrá lugar en las inmediaciones del Mercat Torner, equipamiento casi centenario (se inauguró en 1926) que recientemente ha visto licitarse los primeros trabajos de adecuación y mantenimiento, quedando aún pendiente la reforma integral del espacio. Cabe recordar que hace 13 meses los paradistas del histórico mercado vivieron días de gran preocupación, cuando el Ayuntamiento advirtió que el equipamiento tendría que cerrar por peligro de derrumbe inminente. Posteriores análisis de la estructura descartaron tal extremo y la actividad ordinaria volvió al mercado, aunque en un clima de calma tensa. La entidad vecinal reclama la "modernización integral" del equipamiento, para que "continúe siendo el corazón social y comercial del barrio".

Asimismo, la comisión de urbanismo de la entidad vecinal, responsable de la elaboración del plan de pacificación, señala a EL PERIÓDICO que la demandada de pacificación de un tramo de la calle Guifré servirá para consolidar la vía como un "eje comercial de referencia" que impulsaría la "promoción del comercio de proximidad como motor de la vida vecinal".

Cartel de la jornada organizada por la entidad vecinal del barrio del Progrés de Badalona / AVV Barri Progrés

Lamentan los vecinos que hace medio siglo que no se lleva a cabo ninguna obra de calado para mejorar el barrio, y reclaman una intervención que "resuelva la falta de accesibilidad, la degradación de las calles y la falta de espacios verdes y de convivencia". Demandan la creación de vías para peatones, de zonas de sombra y seguras, más parques y una guardería pública.

Así, desde las 10 de la mañana y hasta las 14 horas, los vecinos han organizado talleres y actividades para todas las edades. La jornada cuenta con el apoyo de una veintena de comercios y establecimientos del barrio "que se han sumado a la iniciativa para dar visibilidad al tejido comercial y reivindicar un barrio activo y cohesionador", explica la entidad a través de un comunicado.