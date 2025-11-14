Aumenta la frecuencia de paso en las líneas del Trambaix los viernes y fines de semana

Desde este mes de noviembre, los tranvías del Trambaix de Barcelona (líneas T1, T2 y T3) aumentan su frecuencia de paso los viernes a partir del mediodía y fines de semana. Según ha informado la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), el refuerzo del servicio, financiado junto con TRAM, se ha realizado "para adaptarse al incremento de pasajeros" que utilizan este medio de transporte.

Las tres líneas del Trambaix conectan Barcelona con L’Hospitalet de Llobregat, Esplugues, Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern y Sant Feliu de Llobregat. Por su parte, el Trambesòs, gestionado también por TRAM, incluye las líneas T4 y T6, que llegan a Sant Adrià de Besòs, y la T5, que une la ciudad con Badalona. En este caso, el refuerzo se aplica solo para Trambaix.

Según la ATM, desde el fin de las restricciones de la pandemia y con la introducción de subvenciones en los títulos de transporte, ha surgido una nueva franja de “hora punta” alrededor de las 15:00 horas. Este pico se suma al habitual aumento de viajeros de la tarde de los viernes, motivado por el ocio, lo que ha obligado a reforzar el servicio.

Para poder responder a este aumento de demanda en estas franjas horarias de los viernes, se añaden más recursos para que el servicio ofrecido sea similar al de las demás horas punta de los días laborables, sobre todo entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando el tiempo de paso es ahora de 12 minutos en las tres líneas, y de 4 minutos en aquellas estaciones por las que pasan los tranvías de las tres líneas. También se reduce la frecuencia de paso entre las 18:00 y las 19:00 horas, que ahora es de 14 minutos en las líneas y de menos de 5 minutos en el tronco común.

Sábados, domingos y festivos

Por las mañanas y las tardes de los fines de semana y festivos también ha aumentado de forma significativa el número de usuarios, principalmente por motivos de ocio. Para adaptar el servicio al crecimiento de este movimiento, que se ha acentuado en los últimos años, se añaden más tranvías en circulación.

En el caso de los sábados, el pico de viajes se produce hacia el mediodía y durante gran parte de la tarde. Por ello, los sábados, de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00, las líneas T2 y T3 mejoran su frecuencia de paso, que hasta ahora era de 16 minutos y pasa a ser de 12 minutos. En la parte común de la red, donde hay estaciones por las que circulan tanto los tranvías de la T2 como de la T3, el tiempo de paso es de 6 minutos en estas franjas. Cabe recordar que la T1 no presta servicio los fines de semana.

Los domingos y festivos, los picos de demanda se registran de 11:00 a 20:00 horas, cuando la T2 y la T3 también mejoran su frecuencia, que hasta ahora era de 20 minutos y pasa a 16 minutos. En la parte común de la red, el tiempo de paso en estas franjas horarias es de 8 minutos.