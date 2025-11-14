El presupuesto municipal de Santa Coloma para 2026 rozará los 170 millones de euros

El presupuesto municipal de Santa Coloma de Gramenet para el año 2026 será de 169.422.229 euros. El Pleno municipal, en sesión extraordinaria del 12 de noviembre, aprobó inicialmente las cuentas municipales de la corporación, que incluyen al propio Ayuntamiento (con 153 millones), al Patronato Municipal de la Música y las sociedades municipales, como Grameimpuls o BressolGramenet.

A tenor del Ayuntamiento, el presupuesto aprobado inicialmente "garantiza el buen funcionamiento de los servicios públicos". "Ha sido elaborado con el objetivo de garantizar la sostenibilidad económica y financiera del Ayuntamiento, manteniendo el equilibrio presupuestario y el cumplimiento de los principios de prudencia financiera, estabilidad y regla de gasto", sostiene el gobierno municipal.

El ejecutivo municipal asegura que la propuesta de presupuesto busca "el equilibrio entre las demandas sociales y vecinales y la sostenibilidad financiera de la corporación", y apela a la "congelación total de los impuestos locales y la reducción de la tasa de residuos de naturaleza doméstica".

Con las inversiones iniciadas en ejercicios anteriores, ya en fase de ejecución, por valor de más de 50 millones de euros —como la nueva comisaría de la policía local o la reforma del pabellón del Raval— el próximo presupuesto añade nuevas inversiones en material destinado a la policía local, mantenimiento del espacio público, renovación de juegos infantiles, mejoras de accesibilidad y movilidad en calles y plazas, o la reparación de la cubierta del pabellón Joan del Moral. El plan de mejora de barrios y los proyectos de sostenibilidad y transformación urbana PAI-EDIL también ocupan un lugar destacado en las futuras inversiones, en este caso en un marco de cofinanciación con otras administraciones y fondos provenientes de la Unión Europea.

23 millones para la cobertura social

La corporación destinará aproximadamente el 54% del presupuesto a actuaciones y programas de promoción social, políticas de igualdad, bienestar comunitario (limpieza y mantenimiento), educación, promoción de la vivienda y seguridad ciudadana. Se destinarán 14 millones de euros a políticas activas de empleo gestionadas por la sociedad municipal Grameimpuls, y Bressolgramenet dispondrá de 6 millones de euros para la gestión de las escuelas infantiles municipales. El Ayuntamiento apunta que el gasto anunciado coincide con las acciones y propuestas recogidas en el proceso participativo del Plan de Acción Municipal (PAM) 2024-2027.

Una dotación superior a 23 millones de euros permitirá mantener las actuales coberturas sociales con especial atención a las personas mayores, con cinco millones para el servicio de atención domiciliaria que mantendrá congelados los precios públicos; se reforzarán los programas de envejecimiento activo y atención a personas con discapacidad; y se prevé una dotación de 3,4 millones para atender situaciones de emergencia y vulnerabilidad habitacional.

En cuanto a las políticas de bienestar comunitario, se destinarán más de 20 millones a la limpieza del espacio público y actuaciones de lucha contra las plagas. Se asignan dos millones al mantenimiento de la vía pública y casi cinco al mantenimiento de edificios y equipamientos municipales. Los 16 millones de euros para políticas de educación y juventud permitirán gestionar programas de planificación educativa, mantener la gratuidad de los libros de texto y el proyecto de agentes cívicos, y reforzar las actividades destinadas a la infancia y juventud del municipio, asegura el Ayuntamiento.

Asimismo, se impulsará la cesión de terrenos a favor del AMB para la promoción de vivienda en la ciudad, se ampliará el parque habitacional municipal con el convenio con la SAREB, la compra de pisos, y la adecuación de locales comerciales para convertirlos en vivienda social, entre otros. La cultura, la promoción de la ciudad, el deporte y las políticas LGTBI "se verán reforzadas con una mayor dotación presupuestaria que aumentará los recursos, por ejemplo, para el programa de subvenciones a las entidades socioculturales del municipio", apunta el consistorio.