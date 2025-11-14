Preocupación entre las familias de los colegios Xaloc y Pineda de L'Hospitalet por su posible privatización

Hace poco más de una semana que las direcciones de los colegios Xaloc y Pineda de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) anunciaron a las familias que, ante la posibilidad de perder el concierto educativo de la Generalitat, tenían previsto iniciar un proceso de "refundación" que implica un aumento de las cuotas. Es decir, que los responsables del equipamiento apostaban por mantener la educación segregada por sexos aunque esto les costara el concierto y, por ende, anunciaban un posible aumento de cuotas ante la privatización que encaran. Estas noticias hicieron que algunos padres y madres del complejo educativo "se pusieran muy nerviosos", explica fuentes de la AMPA de la escuela Pineda. "Salimos muy preocupados", añaden.

Los responsables del Xaloc –fundado en el año 1964– y el Pineda –nacido en el año 1968– defendieron en un comunicado que apostaban por "mantener y preservar la identidad fundacional de los centros y su carácter propio", lo que implica que la escuela Pineda siga siendo sólo de chicas y el Xaloc sólo de chicos. Hace ya unos años que la Generalitat de Catalunya apostó por no renovar los conciertos a las escuelas que separan a niños y niñas en las aulas. "No queremos escuelas en blanco y negro financiadas con el dinero de todos", señaló el entonces conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray.

Pese a ello, los responsables de los centros, vinculados al Opus Dei, dicen que solicitarán renovar el concierto para seguir funcionando como hasta ahora, pero que ante un escenario de pérdida del mismo, han empezado ya esta "refundación" con el objetivo de que el proyecto sea "sostenible y viable económicamente ahora y en el futuro". "Ante la disyuntiva entre ser quien queremos ser o ser quien nos dicen que seamos, optamos por mantener nuestra identidad fundacional y nuestro modelo de éxito, el proyecto educativo de Pineda y Xaloc", apunta el centro en su página web.

Aumento de los precios

En caso de que no se renueve el concierto, los responsables del centro ya avisan a las familias de que incrementarán las tarifas escolares "de manera gradual" hasta el curso 2030-31. En concreto, el plan de las direcciones es que la cuota aumente en 70 euros al mes en 2026 de forma generalizada y que luego cada año se aplique una subida de 20 euros, hasta 2030. En el caso de bachillerato es donde la sangría es más intensa, dado que la previsión es que el próximo curso la cuota mensual pase de 325 a 560 euros.

Un vecino del Gornal mira a las pistas deportivas del colegio Xaloc desde la azotea de su edificio. / Jordi Otix

Ante este escenario, la AMPA de la escuela Pineda y la AFA del Xaloc se reunieron de nuevo este pasado lunes con el centro para expresar su sentir y tratar de encontrar soluciones. Explican que el proceso de privatización afectará a unos 2.800 alumnos, de los cuales 1.200 son de L'Hospitalet. No significa que estos 1.200 vayan a dejar sus respectivos centros por el aumento de las cuotas, pero advierten que, en una ciudad tan tensionada educativamente como L'Hospitalet, la marcha de 150 o 200 estudiantes ya puede suponer un problema para la logística local.

Apuntan también que han planteado a las direcciones la posibilidad de hacer colegios mixtos, algo que algunas familias ven con buenos ojos, para intentar salvar el concierto, pero que los responsables del equipamiento les han trasladado que piensan que "no es lo mejor para el proyecto" y que creen que aunque lo hicieran no tendrían el concierto garantizado. Fuentes de la AMPA remarcan también que las familias que matriculan a sus hijos e hijas son conscientes del modelo de educación segregada por sexos y que no lo ven como un problema.

Yolanda López, madre de una alumna de la escuela Pineda, explica también que la noticia cayó como "una bomba" entre las familias y remarca también que muchas de ellas "no podrán pagarlo". Como el AMPA, López habla de intentar que Ayuntamiento y Generalitat negocien una "transición" y que prorroguen el concierto uno o dos años para que las familias puedan buscar alternativas con un poco más de margen. Entre la AMPA y la AFA de Pineda y Xaloc también se ha propuesto que los alumnos ya matriculados puedan mantener el concierto, y que este se pierda para las futuras promociones.

Las administraciones están ahora a la espera de ver a cuántos alumnos deben ser recolocados en el sistema público una vez se deniegue el concierto. AMPA y AFA señalan en un comunicado a las familias que cuando se reunieron este jueves con el Ayuntamiento "también se mostraron muy preocupados y con la voluntad de buscar soluciones". Dicen que se ha creado "un gabinete de crisis" en el consistorio y una comisión entre las distintas partes implicadas para "facilitar la gestión de la situación". Así, la AMPA y la AFA instan a las familias a escribir ala OME (Oficina Municipal de Escolarización) y al Síndic de Greuges: "Estas acciones nos ayudan a visibilizar la magnitud del problema ya presionar a la administración para que actúe con celeridad. No descartamos impulsar otras acciones si la situación no avanza".

Crecimiento del alumnado

Las direcciones de Xaloc y Pineda emitieron un comunicado hace una semana en el que remarcaban que, en los últimos años, han implementado un "plan de sostenibilidad y eficiencia económica", mediante el cual "han incrementado el número de alumnos en un 23%". "A pesar del descenso de la natalidad y de la planificación escolar obligatoria con el concierto, en solo cuatro años los dos centros han ganado 488 alumnos, y la cifra total de estudiantes se sitúa hoy en 2.809 alumnos", remarcaba el texto.

En la misiva, Ricardo Benito, director de Xaloc, insistió en que "nuestras escuelas nacieron hace más de 60 años como un proyecto educativo de transformación social; en Pineda y Xaloc siempre hemos estado arraigados a nuestro entorno, con una idea muy clara de lo que somos". Por su parte Elisa Comes, directora de Pineda hizo un llamamiento a las familias para que apoyen el "proyecto de refundación".