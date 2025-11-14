El Prat realiza pruebas médicas a sus pollos 'pota blava' para que puedan estar en su Fira Avícola pese a la gripe aviar

El Prat de Llobregat calienta ya motores para la 52ª edición de su Fira Avícola, un más que tradicional encuentro social de alta importancia para la ciudad y que cada año reúne a miles de vecinos de la comarca del Baix Llobregat. Es en este evento en el que brilla más uno de los símbolos locales, el pollo 'pota blava'. El certamen, sin embargo, está en el punto de mira debido al aumento de casos de gripe aviar. Este pasado jueves entró en vigor el nivel más alto de alerta por la propagación de la gripe aviar en España, lo que obliga al confinamiento de todas las aves de cría. Ante esta situación, la Generalitat ha decidido prohibir que estos animales estén presentes en los mercados populares, muestras y otros certámenes. Con todo, el Ayuntamiento de El Prat ha realizado cribados a sus pollos y confían en que, si las pruebas médicas les son favorables, los animales puedan estar presentes en la Fira.

En cualquier caso, la celebración de la Fira está asegurada, lo que queda pendiente es que los pollos puedan o no acudir a la misma. "Haya o no aves de corral, la feria es un evento gastronómico, social, económico y cívico que reúne a 80.000 personas y se celebrará como está previsto el 28, 29 y 30 de noviembre. Si no pudiera haber aves, encontraríamos una solución para el pabellón avícola", dice el ayuntamiento pratense.

No es la primera vez que la gripe aviar ha amenazado a que los 'pota blava' se exhibieran y, como en anteriores ocasiones, fuentes municipales explican que ya se han hecho pruebas a todos los animales y que están a la espera de los resultados. Si estos dicen que los pollos están sanos, pedirán a la Generalitat permiso para que estos puedan formar parte del certamen. Eso sí, aún faltan dos semanas para que llegue la fecha y desde el consistorio señalan que actuarán siempre con la "máxima prudencia". Las mismas fuentes recuerdan que la orden del Gobierno de España prevé que se puedan autorizar ferias con aves de corral siempre y cuando se les hagan pruebas para descartar que están enfermos. Además, recuerdan que las aves de corral en cuestión se crían en granjas cubiertas y que la muestra de la feria está en un pabellón cerrado, por lo que "no hay ningún contacto en ningún momento con aves silvestres, que es lo que hay que evitar ahora".

Presentación del cartel de la 52ª edición de la Fira Avícola de El Prat de Llobregat. / Ayuntamiento de El Prat

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó este jueves una orden que establece que prohíbe el mantenimiento de aves de corral y aves cautivas al aire libre, y que estas aves deben confinarse en todo el territorio. Una medida que se extiende a toda Catalunya. Con todo, la orden matiza que las comunidades autónomas podrán autorizar concentraciones como la de la Fira Avícola "siempre que las aves procedan de la propia ciudad o comunidad autónoma y se efectúe una evaluación del riesgo que dé un resultado favorable". Marco al que se agarra El Prat para que la feria pueda contar con los pollos.

Más allá del certamen, ante el auge de la gripe aviar, el Departament de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació considera esencial "extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas" e informar a la oficina comarcal correspondiente si se detecta que en la explotación hay "mortalidad, alteración de los parámetros productivos de los animales, o signos de sospecha".

La 52ª edición de la Fira Avícola

Con o sin pollos, la 52ª edición de la Fira Avícola tendrá lugar en el entorno de la emblemática granja de La Ricarda, con un amplio espacio de cerca de 19.000 metros cuadrados para expositores de todo tipo en los que los asistentes encontrarán productos agrícolas tradicionales y del comercio local. Además, en el mismo espacio, se llevarán a cabo de actividades infantiles y familiares. La feria incluirá también espacios consolidados, como: el Gastronómico o la Muestra de Entidades, para conocer de primera mano el tejido asociativo. Los detalles de la programación de este años deben desgranarse a lo largo de estas semanas, aunque en esta edición, la crisis de la gripe aviar será la que terminará de concretar la agenda.