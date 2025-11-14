Las Golondrinas harán rutas nocturnas por primera vez esta Navidad en Barcelona

Barcelona se prepara para una Navidad llena de novedades, y una de las más destacadas llega por mar. Por primera vez en sus 137 años de historia, las emblemáticas Golondrinas del Port Vell ofrecerán un recorrido nocturno tematizado para celebrar las fiestas.

Estos barcos turísticos, instalados en el puerto desde el año 1888, son un clásico de la capital catalana. Tanto barceloneses de toda la vida como turistas han disfrutado de sus paseos por el litoral y el puerto, contemplando la ciudad desde el mar. Ahora, con esta nueva propuesta, se podrá vivir la experiencia de noche, con iluminación especial navideña, música y "sorpresas" pensadas para la ocasión, ha informado el Port de Barcelona.

El recorrido forma parte de la programación de Navidad del Port Vell, que vuelve por séptimo año consecutivo al Moll de la Fusta. Del 28 de noviembre al 6 de enero, se transformará en un gran escenario festivo de más de 24.000 m², con actividades para todos los gustos, y las Golondrinas se suman por primera vez a esta celebración.