Muere un padre de familia herido de gravedad en un incendio en La Mina que los Mossos investigan

Un hombre joven -de menos de 30 años, según algunos allegados- ha fallecido esta semana a causa de las graves lesiones que sufrió en un incendio ocurrido en su vivienda hace poco más de un mes en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs. Los Mossos d'Esquadra informan de que siguen investigando las causas del accidente, que algunos vecinos de la zona sospechan que pudo ser intencionado.

En el mismo siniestro resultaron heridos dos menores, hijos del fallecido, que también sufrieron traumatismos de gran consideración. Otra persona resultó herida leve.

El fuego se declaró en un piso de una escalera de la calle Mart bien entrada la madrugada. El 112 recibió aviso del fuego hacia las 05:51 horas del sábado 11 de octubre. Distintas fuentes explican que el fuego se originó por un colchón que supuestamente alguien colocó en la puerta del domicilio y al que se le prendió fuego mientras la familia dormía en el hogar.

El padre se encontraba crítico en el hospital, lo que despertaba preocupación en La Mina desde hace semanas. El fallecimiento ha causado conmoción en el barrio, consternado también por el estado de salud de sus dos hijos. A la víctima se le ha despedido esta semana en la iglesia evangelista de La Mina, uno de los puntos habituales de encuentro de la comunidad gitana dei vecindario. Los feligreses le han rendido recuerdo y rezos.