Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crimen bajo investigación

Un hombre mata presuntamente a su padre en Barcelona e intenta suicidarse en el metro

El presunto autor fue trasladado hasta un centro hospitalario donde todavía permanece ingresado en estado grave

Seis agentes de la Guardia Urbana de Barcelona investigarán a delincuentes multirreincidentes bajo órdenes de la Fiscalía

Los Mossos d'Esquadra desalojan a veinte personas de una nave industrial en Badalona

Imagen de archivo del metro de Barcelona

Imagen de archivo del metro de Barcelona / Ferran Nadeu / EPC

EFE

EFE

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un hombre murió este jueves de manera violenta en un piso del distrito de Sant Martí de Barcelona a manos presuntamente de su hijo, que posteriormente intentó suicidarse en el metro de Barcelona y que se encuentra ingresado en un centro hospitalario en estado grave.

La División de Investigación Criminal (DIC) de Barcelona de los Mossos d'Esquadra investiga esta muerte violenta como un caso de violencia doméstica, según informa este viernes la Policía de la Generalitat en un comunicado. El presunto autor de la muerte de su padre es un hombre de 49 años.

Los Mossos d'Esquadra recibieron a primera hora de la tarde del jueves el aviso de que había sido localizado el cuerpo de un hombre sin vida con signos de violencia en el interior de una vivienda situada en el número 9 de la calle Nàpols, en el distrito de Sant Martí de Barcelona, cerca del parque de la Ciutadella.

Paralelamente, los investigadores fueron informados de que un hombre habría intentado suicidarse en el metro de Barcelona. Fruto de las indagaciones realizadas, los investigadores lo relacionaron con el crimen cometido en Sant Martí. Tras intentar suicidarse, el presunto autor de la muerte de su padre fue trasladado hasta un centro hospitalario donde todavía permanece ingresado en estado grave. La mayoría de arrollamientos en el suburbano no son mortales, pero causan heridas de gran gravedad.

Los Mossos desplazaron hasta el piso donde se cometió el crimen a investigadores de la DIC y a agentes de la Policía Científica para analizar e inspeccionar la escena donde se produjeron los hechos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los 'expats' encuentran en el nuevo barrio del puerto de Badalona una alternativa a Barcelona: 'Aquí se vive tranquilo y seguro
  2. El metro planea cerrar el pasillo entre la L1 y la L3 en Catalunya en el verano de 2026 para retirar amianto
  3. En Sant Esteve Sesrovires, pueblo de Rosalía, hay olivos y mucho aceite
  4. Huelga de buses en el área metropolitana de Barcelona: fechas, líneas afectadas y servicios mínimos
  5. Barcelona se plantea cortar una calle para evitar que el ocio noctuno bloquee el acceso al Hospital del Mar
  6. La transformación del Gorg de Badalona: es el barrio donde más crece el precio de la vivienda
  7. El bonito pueblo costero a tan solo 20 minutos de Cornellà
  8. El paseo de Gràcia estrena la Navidad con un árbol gigante inspirado en Gaudí

Las Golondrinas harán rutas nocturnas por primera vez esta Navidad

Las Golondrinas harán rutas nocturnas por primera vez esta Navidad

14 buenos restaurantes que debes visitar antes de que acabe noviembre

14 buenos restaurantes que debes visitar antes de que acabe noviembre

El tráfico del aeropuerto de Barcelona sigue disparado, con un aumento del 4,3% respecto al 2024

El tráfico del aeropuerto de Barcelona sigue disparado, con un aumento del 4,3% respecto al 2024

Un hombre mata presuntamente a su padre en Barcelona e intenta suicidarse en el metro

Un hombre mata presuntamente a su padre en Barcelona e intenta suicidarse en el metro

La espectacular escapada medieval con cava y buenas vistas a 40 minutos de Sant Boi

La espectacular escapada medieval con cava y buenas vistas a 40 minutos de Sant Boi

Copcisa construirá las 64 viviendas sociales y el nuevo CAP junto al Bingo Billares de Gran Via

Copcisa construirá las 64 viviendas sociales y el nuevo CAP junto al Bingo Billares de Gran Via

Huelga de buses en el área metropolitana de Barcelona: fechas, líneas afectadas y servicios mínimos

Los 'expats' encuentran en el nuevo barrio del puerto de Badalona una alternativa a Barcelona: "Aquí se vive tranquilo y seguro"