El Govern considera necesario subir el precio del transporte público al ritmo del IPC

Las tarifas del transporte público se encuentran congeladasdesde la pandemia y no solo eso, sino que además gozan de bonificaciones estatales a las que se suman las de la Generalitat. No obstante, el secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, ha abogado por “frenar” en esta tendencia y se ha mostrado favorable a una subida de los precios similar al coste de la vida.

“Anualmente, hay que incrementar las tarifas en paralelo al IPC porque de lo contrario -el transporte- pierde recursos cada año”, ha afirmado. Al mismo tiempo, ha defendido reducir las bonificaciones “poco a poco”.

Nadal ha clausurado este jueves la jornada 'Movilidad Catalunya. Acciones, innovación y futuro sostenible' de EL PERIÓDICO. En este foro, ha explicado que “tenemos un problema de dinero, con más de 2.000 millones de euros cada año destinados al transporte público". La administración pública invierte un 64% y los usuarios dedican el otro 36%, ha detallado, un porcentaje que "en el caso de Terres de l’Ebre aumenta al 70%-30%”, ha añadido.

Crecimiento del bus

Nadal ha recordado cómo la conselleria de Territori está creando nuevas líneas de autobús y reforzando otras para poder dar respuesta a una demanda creciente. Sin embargo, y debido a que el servicio de autobús “funciona bien”, está ocurriendo que la demanda de transporte público por carretera en el territorio está creciendo de forma más rápida que la oferta, lo que conduce a "corredores saturados”.

El autobús está siendo una pieza clave para responder de forma rápida a las necesidades de los desplazamientos de la población, en un momento en que la red ferroviaria se encuentra muy tensionada y en obras. Es así como para poder financiar el crecimiento del transporte público, Nadal ha considerado necesario “encontrar nuevas fórmulas”. Una afirmación que coincide con las intenciones hechas públicas poco antes en el mismo foro por el vicepresidente ejecutivo del Área Metropolitana de Barcelona, Antonio Balmón. En una conversación con el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, Balmón ha anunciado la creación de una agencia para hacer corresponsable de la financiación del servicio de autobús a las empresas del transporte por carretera.

El secretario de Movilidad se ha mostrado favorable a encontrar nuevas fuentes de recursos o vías para financiar el transporte público, al igual que lo hace Francia, con gravámenes “sobre la gasolina, sobre el inmobiliario o los vehículos que circulan en las autopistas”, remitiéndose en este caso a la viñeta.

Por otra parte, Nadal ha corroborado que en 2026 se completará la integración tarifaria en toda Catalunya, lo que permitirá contar con una tarjeta operativa en todo el territorio.