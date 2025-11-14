El Gobierno invierte 9,5 millones de euros en la catalana Ideaded para fabricar microchips sostenibles

El gobierno español ha formalizado este jueves su participación en la empresa catalana Ideaded, con sede en Viladecans (Baix Llobregat), con una inversión pública de 9,5 millones de euros para desarrollar microchips sostenibles.

Con esta inversión, que se enmarca en el PERTE Chip y que se complementa con la entrada de otros socios inversores, la empresa adquirirá nueva maquinaria para conseguir una producción de 50 obleas mensuales. La primera fabricada internamente está prevista para el segundo semestre del próximo año y la idea es que la producción se amplíe en 2027. "Hoy damos un paso más en el compromiso del gobierno español con la transformación digital y tecnológica de nuestro país", ha desatacado Carlos Prieto, delegado del ejecutivo español en Catalunya.

Fundada en Girona en 2015 y con sede en Viladecans, Ideaded desarrolla microchips sostenibles basados en materiales alternativos al silicio y sustraídos flexibles, con aplicaciones en distribución, logística, farmacia y computación, y con gran potencial estratégico en IA, computación de alto rendimiento o defensa.

El pasado mes de mayo, Ideaded estrenó la mayor sala blanca de semiconductores privada del sur de Europa con una inversión de 12 millones de euros.