Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta en Sants

Una fuga de gas en Barcelona obliga a cerrar locales y a confinar vecinos por precaución

Se ha producido cuando unos operarios han agujereado accidentalmente una cañería

Un hombre mata presuntamente a su padre en Barcelona e intenta suicidarse en el metro

Técnicos trabajan para reparar la fuga de gas

Técnicos trabajan para reparar la fuga de gas / Zowy Voeten

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cuatro dotaciones del cuerpo de Bomberos de Barcelona trabajan en una fuga de gas en la calle Galileu, en el barrio de Sants de Barcelona, que ha obligado por precaución a cerrar algunos locales y el confinamiento de los vecinos más cercanos al lugar de los hechos, según han informado a El Periódico fuentes municipales.

La fuga de gas se ha producido cuando unos operarios han agujereado accidentalmente una cañería en el número 18 de la calle Galileu, según detalla Protección Civil de la Generalitat en redes sociales.

Fuentes municipales han concretado que esta fuga de gas no reviste peligro, aunque de manera preventiva los bomberos han pedido el cierre de los locales cercanos y el confinamiento de los vecinos en sus casas. Pasadas las cuatro del mediodía ya estaban todos desconfinados.

Los efectivos de los Bomberos de Barcelona han taponado provisionalmente la cañería para cortar la fuga de gas, a la espera de la llegada de operarios de la compañía de este suministro energético, detalla el consistorio. Protección Civil de la Generalitat ha puesto en fase de prealerta el plan PROCICAT y sigue el caso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los 'expats' encuentran en el nuevo barrio del puerto de Badalona una alternativa a Barcelona: 'Aquí se vive tranquilo y seguro
  2. El metro planea cerrar el pasillo entre la L1 y la L3 en Catalunya en el verano de 2026 para retirar amianto
  3. En Sant Esteve Sesrovires, pueblo de Rosalía, hay olivos y mucho aceite
  4. Huelga de buses en el área metropolitana de Barcelona: fechas, líneas afectadas y servicios mínimos
  5. Barcelona se plantea cortar una calle para evitar que el ocio noctuno bloquee el acceso al Hospital del Mar
  6. La transformación del Gorg de Badalona: es el barrio donde más crece el precio de la vivienda
  7. El bonito pueblo costero a tan solo 20 minutos de Cornellà
  8. El paseo de Gràcia estrena la Navidad con un árbol gigante inspirado en Gaudí

Una fuga de gas en Barcelona obliga a cerrar locales y a confinar vecinos por precaución

Una fuga de gas en Barcelona obliga a cerrar locales y a confinar vecinos por precaución

Muere un padre de familia herido de gravedad en un incendio en La Mina que los Mossos investigan

Muere un padre de familia herido de gravedad en un incendio en La Mina que los Mossos investigan

El tráfico del aeropuerto de Barcelona sigue disparado, con un aumento del 4,3% respecto al 2024

El tráfico del aeropuerto de Barcelona sigue disparado, con un aumento del 4,3% respecto al 2024

La mafia que subalquila habitaciones en Barcelona 'pierde' el piso de la Barceloneta, pero capta otro más

La mafia que subalquila habitaciones en Barcelona 'pierde' el piso de la Barceloneta, pero capta otro más

El presupuesto municipal de Santa Coloma para 2026 rozará los 170 millones de euros

El presupuesto municipal de Santa Coloma para 2026 rozará los 170 millones de euros

Preocupación entre las familias de los colegios Xaloc y Pineda de L'Hospitalet por su privatización

Preocupación entre las familias de los colegios Xaloc y Pineda de L'Hospitalet por su privatización

El Gobierno invierte 9,5 millones de euros en la catalana Ideaded para fabricar microchips sostenibles

El Gobierno invierte 9,5 millones de euros en la catalana Ideaded para fabricar microchips sostenibles

Vecinos del Progrés de Badalona organizan una jornada festiva para reclamar la transformación urbana del barrio

Vecinos del Progrés de Badalona organizan una jornada festiva para reclamar la transformación urbana del barrio