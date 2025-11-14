Una fuga de gas en Barcelona obliga a cerrar locales y a confinar vecinos por precaución

Cuatro dotaciones del cuerpo de Bomberos de Barcelona trabajan en una fuga de gas en la calle Galileu, en el barrio de Sants de Barcelona, que ha obligado por precaución a cerrar algunos locales y el confinamiento de los vecinos más cercanos al lugar de los hechos, según han informado a El Periódico fuentes municipales.

La fuga de gas se ha producido cuando unos operarios han agujereado accidentalmente una cañería en el número 18 de la calle Galileu, según detalla Protección Civil de la Generalitat en redes sociales.

Estem fent seguiment d'una fuita de gas al carrer Galileu de Barcelona. El telèfon @112 ha rebut l'avís que uns operaris han foradat una canonada accidentalment. Alguns veïns estan confinats a casa seva per precaució.

Fuentes municipales han concretado que esta fuga de gas no reviste peligro, aunque de manera preventiva los bomberos han pedido el cierre de los locales cercanos y el confinamiento de los vecinos en sus casas. Pasadas las cuatro del mediodía ya estaban todos desconfinados.

Los efectivos de los Bomberos de Barcelona han taponado provisionalmente la cañería para cortar la fuga de gas, a la espera de la llegada de operarios de la compañía de este suministro energético, detalla el consistorio. Protección Civil de la Generalitat ha puesto en fase de prealerta el plan PROCICAT y sigue el caso.