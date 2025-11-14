Muere una mujer que quedó en estado crítico tras ser agredida por su pareja en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan un presunto crimen machista en Barcelona, según ha adelantado el diario ARA y ha confirmado la ACN. Fuentes policiales han explicado que el 18 de octubre localizaron a una mujer en la calle en estado crítico en el distrito de Sant Martí y fue trasladada a un centro hospitalario.

A raíz de ese episodio, los Mossos iniciaron una investigación y detuvieron al presunto autor de los hechos, que era la pareja de la víctima. El arrestado pasó a disposición judicial como presunto autor de una tentativa de homicidio. Los Mossos han sido informados este viernes de que la mujer, que estaba ingresada, ha muerto.

Por su parte, la delegación del gobierno contra la violencia de género del Ministerio de Igualdad ha asegurado en la red social X que está recopilando datos del "asesinato por presunta violencia de género de una mujer que fue agredida en la provincia de Barcelona el 18 de octubre".

Qué medidas tomar

Expertos en atención a la violencia machista ofrecen consejo en esta guía rápida sobre qué hacer ante un caso de presunta agresión. Si es grave, hay que acudir cuanto antes a un centro sanitario, donde se activa un procedimiento multidisciplinar que acompaña y atiende a la víctima.