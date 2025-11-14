Crimen ocurrido en septiembre
Suben a cuatro los detenidos por el asesinato de un hombre en el Bon Pastor
Dos de los arrestados han ingresado en prisión provisional sin fianza, mientras que los otros dos han quedado en libertad con medidas cautelares
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre en Barcelona
Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro personas por su presunta relación con el asesinato de un hombre en el barrio del Bon Pastor de Barcelona el pasado 30 de septiembre, uno de ellos detenido este miércoles, según ha informado el cuerpo en un comunicado en la red social X. Otro de ellos fue arrestado este jueves, sumándose así a las dos primeras detenciones que los investigadores de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) realizaron en una primera fase entre el 15 y 30 de octubre.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informado en un mensaje en 'X' que dos de los detenidos han ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza. Los otros dos han quedado en libertad con medidas cautelares.
Los detenidos tienen entre 19 y 30 años. Los Mossos detuvieron a uno de ellos en Martorell y a los otros tres, en Barcelona.
En un rellano
Sobre las 20.30 horas del día de los hechos, los Mossos fueron alertados de la localización de un hombre muerto con signos de violencia en un rellano de un edificio del Bon Pastor. Hasta allí se desplazaron varias dotaciones policiales y del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). A pesar de realizarle varias maniobras de reanimación, el hombre murió.
Fue entonces cuando la DIC abrió una investigación para esclarecer las causas, que ha estado bajo el secreto de las actuaciones.
- Los 'expats' encuentran en el nuevo barrio del puerto de Badalona una alternativa a Barcelona: 'Aquí se vive tranquilo y seguro
- El metro planea cerrar el pasillo entre la L1 y la L3 en Catalunya en el verano de 2026 para retirar amianto
- En Sant Esteve Sesrovires, pueblo de Rosalía, hay olivos y mucho aceite
- Huelga de buses en el área metropolitana de Barcelona: fechas, líneas afectadas y servicios mínimos
- Barcelona se plantea cortar una calle para evitar que el ocio noctuno bloquee el acceso al Hospital del Mar
- La transformación del Gorg de Badalona: es el barrio donde más crece el precio de la vivienda
- El bonito pueblo costero a tan solo 20 minutos de Cornellà
- El paseo de Gràcia estrena la Navidad con un árbol gigante inspirado en Gaudí