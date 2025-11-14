Suben a cuatro los detenidos por el asesinato de un hombre en el Bon Pastor

Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro personas por su presunta relación con el asesinato de un hombre en el barrio del Bon Pastor de Barcelona el pasado 30 de septiembre, uno de ellos detenido este miércoles, según ha informado el cuerpo en un comunicado en la red social X. Otro de ellos fue arrestado este jueves, sumándose así a las dos primeras detenciones que los investigadores de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) realizaron en una primera fase entre el 15 y 30 de octubre.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informado en un mensaje en 'X' que dos de los detenidos han ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza. Los otros dos han quedado en libertad con medidas cautelares.

Los detenidos tienen entre 19 y 30 años. Los Mossos detuvieron a uno de ellos en Martorell y a los otros tres, en Barcelona.

En un rellano

Sobre las 20.30 horas del día de los hechos, los Mossos fueron alertados de la localización de un hombre muerto con signos de violencia en un rellano de un edificio del Bon Pastor. Hasta allí se desplazaron varias dotaciones policiales y del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). A pesar de realizarle varias maniobras de reanimación, el hombre murió.

Fue entonces cuando la DIC abrió una investigación para esclarecer las causas, que ha estado bajo el secreto de las actuaciones.