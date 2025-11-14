Barcelona recuerda al actor José Sazatornil, 'Saza', instalando una placa en la casa donde nació

Barcelona ha homenajeado este viernes al actor José Sazatornil (Barcelona, 1925-Madrid, 2015), conocido como Saza, a quien se recordará a partir de ahora con una placa en la fachada de su casa natal, en el distrito de Ciutat Vella. El popular cómico, inolvidable por sus interpretaciones en películas como 'La escopeta nacional' o 'Amanece que no es poco', vivió allí con su familia los primeros años de su vida.

Familiares del actor, representantes del mundo de la interpretación y del Ayuntamiento de Barcelona han participado en el homenaje, frente al número 74, bis de la calle de Sant Pere Més Alt, en el barrio de Sant Pere. El consistorio ha informado de que, durante el acto, la familia ha destacado la vinculación que Sazatornil mantuvo con el barrio de su niñez y sus inicios en el teatro de proximidad en Barcelona.

La nieta de Saza, Cristina Arriaga, ha agradecido el homenaje. Ha remachado su intervención rememorando la frase mítica que se atribuye al actor: "Gracias mil os da Sazatornil".

Su sobrino-nieto Manel Casal ha hecho una glosa de cómo Sazatornil vivió sus primeros años como vecino de la ciudad de Barcelona. El actor también estudió en el barrio de Sant Pere e inició su vida laboral en una sastrería de la calle Condal, antes de dedicarse plenamente al teatro y la interpretación, prácticamente, siempre en Madrid.