Un operativo contra robos en autobuses de Barcelona se salda con 12 detenidos que suman 116 antecedentes

Doce personas que suman 116 antecedentes en total han sido detenidas en un dispositivo contra carteristas multirreincidentes en el bus, que se desarrolló a lo largo de este jueves en Barcelona. Cerca de 200 agentes de Mossos, Guàrdia Urbana y Policía Nacional han participado en la operación, que se ha llevado a cabo entre las 11:00 y las 20:00 horas en la capital catalana. También han tomado parte el personal de TMB Bus y los vigilantes de seguridad que operan con TMB.

De todos los hechos delictivos, el 92% son hurtos por despiste. En la mayoría de ocasiones, la víctima no se da cuenta del hecho hasta que ha bajado del autobús, un medio de transporte usado por 589.000 personas cada día en Barcelona. En 2024 se sumaron 215 millones de validaciones.

En cuanto a los 12 detenidos, a uno le constaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión; a otro se le detiene por hurto leve y atentado; a uno más, por un delito contra la salud pública, y a tres, por delitos de extranjería. Todos ellos actuaban en los buses y los tres últimos son considerados por la policía como ladrones habituales.

Aparte, ha habido dos detenidos menores de edad por delitos menos graves de hurto, también en el bus; tres por tenencia de sustancias estupefacientes, y uno por una falta de respeto a los agentes. Además, se ha denunciado a nueve personas con 70 antecedentes, ocho por delito leve de hurto -la mayoría en buses- y uno por apropiación indebida.

La policía indica que los delitos en el bus han bajado un 3,1% entre enero y octubre en relación con el mismo periodo de 2024. A su vez, han caído un 29,9% en comparación con 2018. Añade que actualmente se cometen una quincena de hechos delictivos diariamente en toda la red de bus de la ciudad.