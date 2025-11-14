Del azul marino al rojo vino tinto: el Ayuntamiento de Badalona renovará todas las placas de las calles de la ciudad

El Ayuntamiento de Badalona renovará todas las placas de las calles y plazas de la ciudad. Este viernes se ha publicado la licitación para suministrar y colocar los letreros en todo el municipio y actualizar el inventario de las calles, con un presupuesto de 802.810 euros (IVA incluido). El consistorio asegura que el cambio se habrá ejecutado completamente en un plazo máximo de 10 meses desde la adjudicación del contrato, por lo que se prevé que la renovación total de las placas culmine en 2026.

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, considera esta medida como "imprescindible" para "dignificar" las calles, ya que describe el estado de muchas de las placas como "una vergüenza". "Es habitual encontrar señalizaciones envejecidas o sucias donde no se puede leer el nombre de la calle, un hecho que no es admisible para una ciudad como Badalona", ha sentenciado Albiol.

La documentación de la licitación ahonda en la idea del deterioro de estos elementos, que "presentan daños fruto del vandalismo y/o por el cambio de nombre de las vías o calles". Así, la renovación masiva de placas busca "garantizar la orientación y localización eficiente, facilitando el desplazamiento y la actividad económica y social de la ciudadanía".

Las nuevas placas serán de color rojo vino con las letras del nombre de la vía, del barrio, la serigrafía del escudo y la línea decorativa en color gris. Este tipo de placa, explica el gobierno municipal, se usará para todas las calles generales, mientras que en las principales vías y plazas los colores se invertirán, pasando a ser las placas grises con las letras de color rojo vino: "La elección cromática y tipográfica de las nuevas placas sirve para reivindicar y poner en valor el pasado romano de Badalona".

Ejemplo de una de las placas que se colocarán en las principales vías de la ciudad de Badalona / AJUNTAMENT DE BADALONA

La tipografía que se usará se denomina Cinzel Medium, y las letras serán en mayúscula. La capa final de acabado deberá tener un protector con filtro UVA para asegurar la durabilidad de la señal, resistente a la intemperie y con una garantía de dos años. Asimismo, la tornillería de fijación deberá ser inoxidable.