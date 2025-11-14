Nuevo modelo
El AMB creará una agencia para "corresponsabilizar" a las empresas del coste de los buses del área de Barcelona
El vicepresidente ejecutivo del ente, Antonio Balmón, anuncia un nuevo ente para intensificar la colaboración público-privada del servicio
El Área Metropolitana de Barcelona ha iniciado un replanteamiento sobre el actual modelo de gestión del servicio de autobús. Actualmente, el AMB se encarga de decidir todos los aspectos y coordinar los servicios que desarrollan los distintos concesionarios dentro de la corona metropolitana. No obstante, el vicepresidente ejecutivo del AMB, Antonio Balmón, ha abogado por un nuevo modelo de colaboración público-privada en el que las empresas del transporte se "corresponsabilicen" del servicio.
En el marco de la segunda edición de la jornada Movilidad Catalunya de EL PERIÓDICO, Balmón ha anunciado la creación de una agencia, el próximo año, que servirá para llevar a cabo este replanteamiento del modelo. Balmón ha incidido en que el transporte resulta muy caro para las arcas públicas, que debe afrontar numerosas prioridades, entre ellas también la de la vivienda.
En este sentido, ha considerado que el usuario debería aportar un tercio del coste del billete -actualmente bajo la tarifa plana de 20 euros subvencionada dentro del ámbito metropolitano-, mientras que en el futuro las empresas del transporte también deberán corresponsabilizarse del servicio.
Desde la nueva agencia “se llamará a las empresas” del sector, ha explicado Balmón, para tratar cómo pueden coparticipar. “Ahora el AMB se encarga de decidirlo todo”, algo que se replanteará para contemplar un nuevo modelo en el que las empresas aporten su conocimiento y tecnología. La compartición de datos gracias a la tecnología se contempla en este sentido como una oportunidad para mejorar la prestación de los servicios.
Exprimir cada euro
Para Balmón, el desempeño del AMB debe centrarse en “ver cómo exprimir al máximo los recursos públicos, cada euro, en el territorio”. Y lo que sucede con el autobús es que muchas veces no está garantizado el trayecto con la comodidad necesaria, como ha admitido Balmón.
Paralelamente, en octubre el Área Metropolitana ya anunció que ponía en marcha el proceso para definir el nuevo plan de servicios del bus metropolitano en la segunda corona, teniendo en cuenta que está previsto que asuma el traspaso de la Generalitat de las líneas que operan en la segunda corona, cuya concesión expira en 2028.
