Trece hoteles Monumento de Barcelona ofrecen visitas gratis: del arte del Claris a los secretos del Continental Palacete

Tras el gran éxito de las anteriores convocatorias, regresa la cuarta edición de las 'Rutas por los Hoteles Monumento de Barcelona', que organiza el Gremi d’Hotels de Barcelona en colaboración con el ayuntamiento para dar a conocer la historia, arquitectura y vínculos de algunos establecimientos que cuentan con la calificación de Monumento en la ciudad, por su especial valor patrimonial. Vuelven a participar 13 de ellos, que se podrán visitar durante tres días entre el 27 al 30 de noviembre.

La patronal destaca que en las ediciones anteriores, que comenzaron a programarse en 2022, más de medio millar de barceloneses han participado en cada una de las convocatorias, agotando todas las plazas disponibles.

En esta nueva etapa, los hoteles que abrirán sus puertas al público para exhibir "espacios singulares y piezas de gran valor histórico y artístico" son Arai 4*S Monument, Bagués, Catalonia Eixample 1864, Claris Hotel & Spa GL, Continental Palacete, Duquesa Suites, Granados 83, H1898, Le Méridien Barcelona, Medinaceli, METT Barcelona, Monument Hotel y Yurbban Passage Hotel & Spa.

Entrada del Monument Hotel, en Mallorca con paseo de Gràcia. / GHB

Desde el Gremi sugieren algunos ejemplos de los elementos que podrán descubrirse, como la exposición de arte precolombino que acoge la Sala Museo del Claris Hotel & Spa GL, ubicado en el antiguo Palau Vedruna, "con una amplia representación de piezas de la cultura maya y precolombina"; También la histórica Casa Enric Batlló, "joya arquitectónica de finales del siglo XIX en la que actualmente se encuentra el Monument Hotel"; así como los frescos y la "impresionante escalera de caracol que fusiona el diseño clásico y moderno del Medinaceli".

Pero las rutas permitirán conocer de cerca también la fachada Art Nouveau del hotel Bagués, o bien detalles del conjunto de edificios conocidos como las 'Casas Cerdà' en el hotel Catalonia Eixample 1864. Sin olvidar la colección de arte asiático de gran variedad artística de origen hindú y camboyano perteneciente a los siglos X y XI d.C. en el hotel Granados 83, enfatizan.

Fachadas y rincones

Entre las pequeñas joyas patrimoniales que incluye la iniciativa figuran la fachada neoclásica del hotel Le Méridien Barcelona, el salón estilo Versalles Luis XV y la espectacular chimenea de mármol del hotel Continental Palacete, y el edificio señorial del siglo XVIII donde se ubica el hotel Duquesa Suites. Y también el antiguo edificio de la Compañía General de Tabacos de Filipinas, construido en 1881 por el arquitecto catalán Josep Oriol Mestres, donde hoy está el hotel H1898.

Arte Maya en el Claris Hotel & Spa GL. / GHB

Otras opciones son adentrarse en el antiguo Palau dels Quatre Rius del Gòtic, donde ahora se emplaza el Arai 4S Monument; visitar el edificio del METT Barcelona que, según destacan, "mantiene su legendaria vista sobre la ciudad desde 1924"; o disfrutar del histórico Passatge de les Manufactures, recuperado por el Yurbban Passage Hotel & Spa, junto a la plaza de Urquinaona.

Para el presidente del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Clos, la especialización Monument --que atesoran 24 hoteles-- pone en valor "espacios únicos y muy especiales con un estrecho vínculo histórico y cultural con Barcelona”. Por lo que tras comprobar el reclamo de anteriores convocatorias, espera llegar a más barceloneses y visitantes. Acercar los alojamientos al gran público ha sido siempre uno de sus grandes objetivos, que promueven también con otras iniciativas como la semana de las terrazas en restaurantes de hoteles, y otras citas ciudadanas.

Entrada del hotel H1898. / GHB

Las nuevas rutas a hoteles Monumento son gratuitas previa reserva (más información en https://mesqhotels.cat/rutes-pels-hotels-monument/) y cada hotel las organiza por días de la siguiente forma:

Jueves, 27 de noviembre

Catalonia Eixample 1864 (18.30hs / 19hs / 19.30hs / 20hs); Continental Palacete (18.30hs / 19hs / 19.30hs / 20hs); Duquesa Suites (18.30hs / 19hs / 19.30hs / 20hs); Granados 83 (18.30hs / 19hs / 19.30hs / 20hs); H1898 (18.30hs / 19hs / 19.30hs / 20hs); METT Barcelona (18.30hs / 19hs / 19.30hs / 20hs); Monument Hotel (18.30hs / 19hs / 19.30hs / 20hs); Yurbban Passage Hotel & Spa (18.30hs / 19hs / 19.30hs / 20hs).

Viernes, 28 de noviembre

Arai 4*S Monument (18.30hs / 19hs / 19.30hs / 20hs); Bagués (18.30hs / 19hs / 19.30hs / 20hs); Claris Hotel & Spa GL (18.30hs / 19hs / 19.30hs / 20hs); Medinaceli (18.30hs / 19hs / 19.30hs / 20hs).

Domingo, 30 de noviembre

Le Méridien Barcelona (18.30hs / 19hs / 19.30hs / 20hs).