El PSC de Sabadell lamenta que Junts quiera romper el pacto de gobierno por "problemas internos"

El PSC de Sabadell ha lamentado que Junts quiera romper el pacto de gobierno por "problemas internos", en una decisión "unilateral" tomada "por un margen de cinco votos". Los socialistas respetan la postura, pero creen estar orientada "a hacer campaña y marcar perfil político ante la aparición de nuevas fuerzas políticas". Por eso critican que los junteros "trasladen los problemas internos de su formación al conjunto de la ciudad". El PSC considera "fluida y constructiva" la relación mantenida hasta ahora con los dos concejales de Junts en el consistorio -críticos con la "deriva" del partido, según explicaba ayer al ACN uno de ellos, Lluís Mata- y asegura que los acuerdos del pacto de investidura "siguen cumpliendo".

"Los compromisos que se pactaron se han ido desplegando de forma rigurosa y con transparencia, tal y como se acordó. Es Junts quien ha variado su posición respecto a algunos de estos puntos, y ha decidido unilateralmente desvincularse del gobierno municipal", ha explicado el PSC en un comunicado.

Así, explican que hace unas semanas Junts trasladó un documento al PSC con nuevas peticiones que, a su juicio, no estaban incluidas en el acuerdo de gobierno de octubre del 2023. Un 60% de estas propuestas estaban "en marcha o completadas" y un 20% más "se podían trabajar conjuntamente", pero "a pesar de esta voluntad que no se ha podido llegar a un consenso". La Ronda Nord es uno de los temas que enfrenta a los dos partidos.

Cabe recordar que este martes 11 de noviembre la militancia de Junts per Sabadell ha optado por romper el pacto de gobierno con el PSC con el 54,39% de los votos. En un comunicado el partido subrayaba ayer que la decisión de la asamblea es "vinculante" y que "debe ser acatada" tanto por la ejecutiva local como por el grupo municipal.

Los dos concejales de la formación en el consistorio, Lluís Matas y Katia Botta, declinaban hacer declaraciones sobre el asunto, pero se mostraban críticos con la "deriva" del partido y anunciaban que se tomaban unos días de reflexión para decidir qué postura adoptan. De momento, todos los escenarios están abiertos, tanto acatar la votación de la asamblea y romper el pacto de gobierno como seguir apoyando al PSC como concejales no adscritos y abandonar la formación.