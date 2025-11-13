Navidad 2025 en Sabadell: actividades, Llaminer y novedades que marcarán la fiesta

La Navidad 2025 llega con más fuerza que nunca a Sabadell, con una programación renovada que promete llenar de magia y color cada rincón de la ciudad. Desde el 28 de noviembre hasta el 5 de enero, vecinos y visitantes podrán disfrutar de actividades para toda la familia, mercados, espectáculos de luz y agua, conciertos y mucho más. Este año, las novedades son más emocionantes que nunca, con la inclusión de nuevos personajes y un sinfín de propuestas que harán de la Navidad sabadellense una experiencia única.

700 elementos de decoración

La Navidad en Sabadell comienza oficialmente el 28 de noviembre, con el tradicional encendido de luces en varios puntos de la ciudad. Este año, más de 700 elementos decorativos adornarán las calles, con árboles de Navidad, arcos luminosos en las principales avenidas y dos nuevos photocalls en la Plaza del Mercado y la Plaza del Gas, que darán a los visitantes el escenario perfecto para sus fotos navideñas.

El Paseo de la Plaza Mayor será también el escenario de un impresionante espectáculo de luz, música y agua, con pases diarios entre el 1 y el 25 de diciembre. Este evento se convertirá en uno de los puntos más visitados de la ciudad, con su llamativa mezcla de efectos visuales y sonoros, creando un ambiente aún más festivo.

Más magia para los niños

Una de las grandes estrellas de la Navidad en Sabadell es, sin duda, el querido Llaminer, el personaje que ya se ha ganado el corazón de pequeños y grandes. Este año, Llaminer llega con novedades: dos nuevos personajes, cinco nuevas escenas y canciones frescas que harán aún más especial el espectáculo Somriu al Nadal, que podrá disfrutarse a partir del 27 de diciembre en la Plaza del Dr. Robert. Los nuevos temas estarán disponibles en plataformas como Spotify, para que los fans puedan llevar la música navideña a cualquier parte.

La Caseta del Llaminer, ese rincón emblemático de la Navidad sabadellense, también estrenará decoración, con un árbol de Navidad de madera y nuevos elementos que dotarán a este espacio de una atmósfera aún más encantadora. Los niños podrán disfrutar de este mundo lleno de sorpresas, creando recuerdos inolvidables junto al personaje más simpático de la Navidad.

Además de los nuevos personajes y canciones, el espectáculo Somriu al Nadal contará con una pantalla gigante en la Plaza del Dr. Robert, lo que permitirá que más personas puedan disfrutar del show, incluso aquellas que no puedan acercarse a la plaza. En cuanto a la accesibilidad, se mantendrá la prioridad de garantizar que todas las actividades sean inclusivas, con espacios reservados para personas con movilidad reducida, traducción a lengua de signos en algunas funciones y medidas especiales en eventos como la Cabalgata de Reyes.

Más actividades para disfrutar en familia

La programación de actividades navideñas en Sabadell también incluye una serie de eventos tradicionales y nuevos para disfrutar en familia. Las 15 fiestas de Navidad en los barrios de la ciudad, que se celebrarán entre el 29 de noviembre y el 22 de diciembre, contarán con la participación del Llaminer, que se encargará de dar el pistoletazo de salida a las celebraciones. Además, en cada barrio se realizará el encendido de los árboles de Navidad, acompañados de música y alegría para todos.

Los más pequeños también podrán disfrutar de la Pista de Hielo instalada en los Jardinets, que estará en funcionamiento desde el 28 de noviembre, y del Trenet del Parque de Catalunya, decorado especialmente para la ocasión. No faltarán tampoco las representaciones de los Pastorets, los conciertos del Coro de Navidad y las competiciones deportivas, que sumarán aún más ambiente festivo a la ciudad.

Fira Reial y la llegada de los Reyes Magos

La llegada de los Reyes Magos será uno de los momentos culminantes de la Navidad en Sabadell. El 5 de enero, la Cabalgata recorrerá los principales ejes de la ciudad, con el tradicional séquito de Melchor, Gaspar y Baltasar. Este año, la Cabalgata realizará su recorrido de sur a norte.

Además, la Fira Reial abrirá sus puertas en la Fira Sabadell del 2 al 4 de enero, donde los niños podrán ver las carrozas de los Reyes y participar en actividades y talleres relacionados con la magia de la Navidad.

Este año, la ciudad ha puesto un especial énfasis en garantizar que todas las actividades sean accesibles para todos. Además de las zonas reservadas para personas con movilidad reducida, habrá servicios adaptados en los espectáculos, como la traducción a lengua de signos en algunos eventos y la creación de un tramo de la Cabalgata con bajo impacto sonoro y luminoso para personas con hipersensibilidad sensorial.