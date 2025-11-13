En la calle del General Weyler
Los Mossos d'Esquadra desalojan a veinte personas de una nave industrial en Badalona
El lanzamiento ha arrancado a primera hora de la mañana y, según ha confirmado la policía catalana, se ha llevado a cabo sin incidentes
EN LA CALLE ANTONI BORI | Los Mossos desalojan una nave ocupada en el barrio del Gorg de Badalona
Los Mossos d'Esquadra han desalojado este jueves por la mañana una nave industrial ocupada por una veintena de personas en la calle General Weyler de Badalona, en la frontera entre los barrios de Can Claris y el Raval. El lanzamiento ha arrancado a primera hora de la mañana y, según ha confirmado la policía catalana, se ha llevado a cabo sin incidentes.
El recinto estaba ocupado desde hace unos cinco años por migrantes provenientes de países del África subsahariana que mayoritariamente se dedican a la recogida y posterior venta de chatarra. Los Mossos han actuado por mandato judicial, tras la denuncia del propietario del inmueble. En el operativo han participado también agentes de la Policía Nacional, que han identificado a algunos de los desalojados.
El representante de la plataforma Badalona Acull Carles Sagués se ha desplazado hasta el lugar, y ha explicado a este medio que el aviso del lanzamiento llegó horas antes, hacia las 18:00 horas del miércoles: "En esta nave no se había registrado ningún conflicto, ni quejas de los vecinos", asegura. Los ocupantes cuidaban de una pequeña colonia de gatos, que será reubicada.
Pese a que durante el operativo se ha intentado convencer a la propiedad, que estaba presente, para que accediese a permitir quedarse a los ocupantes algún día más con el objetivo de encontrar algún lugar donde trasladarse, esta no ha dado su brazo a torcer. La intención de la propiedad, explica Sagués, pasa por el derribo de la antigua nave para construir pisos.
Según han comentado los ocupantes, ninguno de ellos se había dirigido nunca a los servicios sociales municipales para recibir asistencia. El Ayuntamiento de Badalona ha declinado realizar valoración alguna sobre el operativo policial.
