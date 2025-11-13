Un popular mercadillo desterrado del Raval regresa a Drassanes: abrirá al público los jardines Baluard

El entorno de las Drassanes de Barcelona recupera este noviembre el Flea Market, un mercadillo vintage y de segunda mano que tenía un gran éxito de afluencia. En enero de 2024, el distrito de Ciutat Vella suspendió la licencia de la actividad mensual por los "conflictos" que presuntamente atraían a la plaza Blanquerna vendedores no autorizados que se acoplaban al evento. El teniente de alcaldía de seguridad y concejal de este territorio, Albert Batlle, pidió que se trasladara a la periferia o a espacios cerrados como Palo Alto, porque el Raval "no puede soportar" más "tensión en el espacio público". La organización nunca estuvo de acuerdo con ese veto ni con los argumentos municipales.

El regreso ha llegado por una vía insospechada para el distrito. Flea Market ha acordado con el Museu Marítim de Barcelona (consorcio que integran la Diputación, el Ayuntamiento y el Puerto) la celebración de una edición del mercado en los jardines medievales del Baluard, sobre la muralla que rodea la plaza Blanquerna. Será el próximo domingo 30 de noviembre de 11h a 18h, bajo el nombre 'Bargain Garden' y con 80 paradas, barra y DJ. Este oasis verde abre al público en muy pocas ocasiones y ha pasado meses cerrado por obras. Una única rampa como entrada y el cobro de dos euros simbólicos por asistente ayudarán a controlar el acceso de público y de paradistas.

"Este cambio nos emociona particularmente. Tras quince años maravillosos organizando nuestros mercados en la querida Plaça Blanquerna del Raval, estamos encantados de poder mantener nuestro evento y el espíritu Flea de siempre justo en la misma zona", anuncia en su web la organización. Distrito y organización confirman a El Periódico que la nueva etapa no es fruto de un cambio de posicionamiento. "No ha habido contacto últimamente", zanjan fuentes municipales.

"No ha habido absolutamente nada de contacto. Nosotros estamos abiertos a volver a hacer mercados en la vía pública en nuestro barrio", señala Mark Dix, director de la asociación Mercat de Segona Mà - Flea Market Barcelona, con sede a solo dos calles de las atarazanas. Montan mercados de segunda mano en la capital y alrededores desde 2007, algunos muy emblemáticos, como el de la Estació de França. La nueva ubicación en los jardines del Baluard, aclara Dix, surgió "después de hacer dos ediciones de Flea World en la Sala Gran" que alquila el museo.

El caso de este mercadillo no es anecdótico, sino que ilustra la pugna crónica por el espacio público en Ciutat Vella y también en el vecino parque de la Ciutadella. En los últimos años, el consistorio ha tratado de limitar las ferias, festivales y actos que acogen las calles y plazas del distrito para facilitar el día a día de los residentes, ya muy presionados por el turismo y la pobreza estructural. Sin embargo, el casco antiguo recibe un interés permanente por parte de organizadores de todo tipo de eventos y las denegaciones suscitan controversia. Además, el entorno del Baluard es una zona especialmente frágil en cuanto a convivencia, incluso años después del traslado de la sala de venopunción que acogía la fortificación.

Convergencia de intereses frente al mar

Opuesto es el caso del mercadillo 'Port Flea' en el Port Olímpic, que la organización ha acordado con la empresa municipal BSM, gestora de estas instalaciones recién renovadas. Se estrenó el pasado fin de semana con muy buena acogida y se hará cada mes. Aquí la cita vintage sí encaja totalmente en los planes municipales y ayuda a consolidar el muelle como espacio de ciudad para un ocio diurno, seguro y para todas las edades, en contraste con la anterior etapa de locales nocturnos conflictivos.

Estreno del mercado Port Flea en el Port Olímpic, este noviembre / Jose Irun

El próximo está previsto para el 7 de diciembre, en pleno puente de la Purísima y con las compras navideñas en su máximo apogeo. La renovada instalación municipal acogerá 100 paradas de venta, arte sostenible, gastronomía y música.