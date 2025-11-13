Junts evidencia su 'no' a los presupuestos de Collboni con casi 500 alegaciones: "La alternativa es posible"

El grupo municipal de Junts ha presentado 457 alegaciones a los Presupuestos para 2026 propuestos por el gobierno del alcalde, Jaume Collboni, con el objetivo de confrontar su modelo para la ciudad: "La alternativa es posible", ha asegurado su líder, Jordi Martí. En rueda de prensa este jueves, los posconvergentes han dividido su medio millar de alegaciones en 5 ejes: la estrategia económica, las políticas de vivienda, las políticas sociales, el papel de la ciudad como capital de Catalunya y la política fiscal.

"Los presupuestos del señor Collboni no son los que Barcelona necesita", ha sostenido Martí, que lejos de presentar una enmienda a la totalidad, ha afirmado que su objetivo es encarnar un modelo diferente, a diferencia del resto de partidos de la oposición.

En concreto, ha cargado contra BComú y ERC por representar dos "aliados acríticos del gobierno de Collboni que intentan competir por la foto y por algunos titulares llamativos, pero que realmente aportan poca cosa a lo que Barcelona necesita". Respecto al modelo que propone Junts, Martí ha asegurado que sus alegaciones muestran cambios concretos y factibles para cambiar las cosas, ante un ejecutivo que considera "muy desconectado de la realidad existente en los barrios".

Comisión extraordinaria

Una vez presentadas las alegaciones, el gobierno municipal deberá responder a ellas en una comisión extraordinaria de Economía y Hacienda, que se prevé celebrar la semana que viene, justo antes de su paso por el pleno, donde se pondrá a prueba definitivamente.

El objetivo de Collboni es recabar el apoyo final de BComú y ERC antes del pleno del próximo 21 de noviembre, donde está previsto que se sometan a votación las cuentas y así poder aprobarlas en tiempo y forma.