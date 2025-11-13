Huelga de buses en el área metropolitana de Barcelona: fechas, líneas afectadas y servicios mínimos

Los trabajadores Marfina Bus, la empresa del grupo Moventis que gestiona las líneas de autobús de L'Hospitalet y El Prat de Llobregat, han convocado una nueva huelga los días 15 y 22 de noviembre y 5, 24 y 31 de diciembre en los servicios de bus público operados por esta compañía en el Baix Llobregat y otros puntos del área metropolitana de Barcelona.

Los sindicatos CCOO y UGT han vuelto a convocar protestas, tras un año y medio de conflicto laboral con Marfina Bus. Los representantes sindicales han denunciado que, después de la adjudicación a esta compañía del servicio de estas líneas públicas del área metropolitana, sus condiciones laborales empeoraron, con "jornadas maratonianas de más de nueve horas y media, tiempos de recorrido inasumibles, expedientes disciplinarios, despidos y sanciones".

Esta jornada de huelga llega tras un intento de mediación fallido con la empresa y una sentencia reciente del juzgado de lo social número 16 de Barcelona que estimó que se había vulnerado el derecho a huelga de tres conductores y delegados sindicales de CCOO de Marfina Bus.

Además, los trabajadores están esperando que se celebre el juicio a la empresa después de que CCOO presentara una demanda en enero de 2025 para impugnar el cambio de condiciones laborales que la empresa hizo mediante el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, como las vacaciones.

Sanciones económicas a Marfina Bus

Por otra parte, el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha impuesto tres sanciones graves, dos de 85.000 euros y otra de 325.000 euros, a Marfina Bus por el "incumplimiento sistemático" de los horarios en dos líneas que gestiona.

La CGT también ha denunciado el despido de un delegado sindical, un centenar de bajas por ansiedad laboral y ha lamentado que el cambio en la adjudicación del servicio empeoró las condiciones laborales de los trabajadores y también del servicio a los ciudadanos usuarios de sus las líneas de autobús públicas que gestiona esta empresa.

Marfina Bus, que pertenece al grupo Moventis, opera líneas públicas en L'Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat y otros municipios barceloneses, tras ganar la licitación del servicio en 2024 por 145,3 millones de euros.

Líneas afectadas y servicios mínimos

Según ha informado Moventis en sus canales oficiales, las líneas de autobús afectadas por la huelga serán las siguientes: L16, L20, L21, LH1, LH2, M12, M14, PR1, PR2, PR5 y X30.

Así, los municipios afectados son: Barcelona, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat y Sant Just Desvern.

Durante los días de huelga, las líneas diurnas que operan en el Barcelonès y el Baix Llobregat circularán con servicios mínimos del 33% durante toda la jornada.