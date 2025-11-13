Los 'expats' encuentran en el nuevo barrio del puerto de Badalona una alternativa a Barcelona: "Aquí se vive tranquilo y seguro"

Julián Gutiérrez, colombiano, trabaja como científico de datos para una empresa de consultoría en el sector financiero. Federico, argentino, fue empleado de la empresa Telus International, la moderadora de contenidos de Meta que se radicaba en la torre Glòries. Ricardo Yebra, malagueño, se dedicaba al sector náutico pero ahora quiere reciclarse y está "montando una empresa de agencia de viajes de fin de curso para niños de EE.UU. e Inglaterra por España", dedicación que compagina con su agencia de 'charter sport' en las islas griegas. Pese a su distinta procedencia, todos ellos tienen en común tres aspectos: son jóvenes, teletrabajan y han hallado una alternativa a Barcelona en los nuevos edificios de alto 'standing' del barrio del Gorg de Badalona.

Pese a que no todos vienen del extranjero, sus perfiles encajan en el fenómeno 'expat': personas comúnmente provenientes de países o ámbitos acomodados y que se trasladan a zonas donde pueden costearse con facilidad el precio de la vivienda y trabajar desde su casa. EL PERIÓDICO ha conversado con una decena de nuevos y antiguos vecinos del barrio a pie de calle. A partir de estas conversaciones se puede constatar la revolución demográfica que está experimentando la zona del Port de Badalona estos últimos años. "Lo que me gusta del Gorg es la combinación de vecinos que vienen de otros barrios de la ciudad y de gente de fuera que lo encuentra atractivo. Esto hace espectacular al barrio", sostiene el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol.

Desde enero de 2022, el barrio del Gorg ha tenido un balance positivo de 701 nuevos vecinos. Apenas un 38,8% de ellos (272) son nacidos en España, y entre las nacionalidades que más nuevos badaloneses han aportado al barrio en estos tres años destacan 82 ucranianos; 63 colombianos; 40 chinos; 35 italianos; 27 argentinos; o 26 indios. Entre todos ellos ya superan a los 272 nuevos vecinos del Gorg nacidos en España en los últimos tres años. En el lindante barrio de La Mora, el más nuevo de la ciudad, se repite la historia: los residentes con pasaporte extranjero alcanzan el 38,1% del total de vecinos; y destacan los italianos (111 en total, 85 más que en 2022); los chinos (77 en total, 26 más); los ucranianos (65 en total, 61 más); o los franceses (64 en total, 46 más que en 2022). En el global de la ciudad, el porcentaje de vecinos nacidos fuera de España se queda en un 19,1% (44.477 personas).

"En mi edificio, antes de llegar, el casero nos dijo que estaba lleno de extranjeros", dice Julián Gutiérrez mientras pasea a sus dos perros por las inmediaciones del canal del Gorg. "Cuando ayer entré al Alcampo, nada más que escuché gente hablando en inglés y en alemán", asegura Linda Cardillo, una joven venezolana que se acaba de mudar al barrio para compartir piso con su pareja, Ricardo Yebra, antes mencionado.

Ricardo Yebra y Linda Cardillo, una pareja formada por un malagueño y una venezolana, ante el Canal del Gorg. / Zowy Voeten / EPC

Los motivos para elegir la zona del puerto, que el alcalde Albiol considera "el espejo de una nueva Badalona", son diversos, pero todos los vecinos preguntados por este medio la describen como una buena "alternativa" a la capital catalana. Es el caso de Julián y su esposa, que buscaban un lugar "que quede cerca de Barcelona pero que no tenga el problema del precio de los alquileres". En la misma línea se manifiesta Federico, que antes vivió en los barceloneses barrios de Sant Antoni y Gràcia: "El centro nos agobiaba un poco, mucho movimiento, el precio era muy caro y en el Gorg se trataba de un piso a estrenar, mucho más amplio, con trastero, aparcamiento, piscina y conserjería; aquí se vive tranquilo y seguro".

Han sido cinco los años que Federico ha vivido en el Gorg, pero justo cuando este diario charlaba con él, preparaba su mudanza. El destino será Brasil, de donde proviene su pareja, que ha encontrado una oportunidad laboral en el país sudamericano. Sin embargo, antes de emprender el viaje transatlántico, Federico ha de decidir qué hará con un piso que tiene en propiedad en el municipio de Cornellà de Llobregat. Es una de las características de los 'expats', la constante movilidad entre países por motivos laborales.

Pese a salir rentable en comparación con las zonas más pudientes de Barcelona, disponer de un piso en esta zona requiere rentas altas, algo que se ejemplifica con los vehículos de alta gama que recorren en barrio y llenan los aparcamientos. El contraste con la parte antigua del Gorg, o con los muy próximos barrios del Remei o de Sant Roc (que incluye tres de las secciones censales con rentas más bajas de Catalunya) es evidente: "Badalona es una ciudad donde hay zonas en que la gente lo pasa mal, con zonas degradadas económica y urbanísticamente. Hay que encontrar un equilibrio, mejorando estas zonas pero también potenciando y haciendo atractivas zonas en positivo", sostiene Albiol.

Comercios "de calidad"

A Ricardo y Linda les preocupa qué tipo de negocios crecen en el barrio, y creen que hay que "reglar" de alguna manera el tejido comercial: "Hay algunos locales que están superbién, comercios que proyectan mucho el canal, pero me da miedo que de pronto abran 25 hindús y no haya diversidad", admite Ricardo. Preocupaciones, en todo caso, compartidas por el alcalde Albiol: "La ciudad ya tiene suficientes tiendas de conveniencia y determinados tipos de establecimientos que no aportan ningún valor añadido ni al Gorg ni a cualquier parte de la ciudad". En esta línea, en el mes de marzo el Ayuntamiento de Badalona suspendió por un año la concesión de nuevas licencias comerciales, con el objetivo de elaborar un plan de usos del tipo de negocios de la zona: "Trabajamos para que se instalen tiendas de calidad y que ofrezcan un servicio del que los vecinos se sientan satisfechos", resume Albiol.

Izumi Shoji, propietaria de un estudio de pilates en el Gorg, símbolo del nuevo dinamismo comercial del barrio / Zowy Voeten / EPC

Un ejemplo del tipo de negocios que gustan en el seno del gobierno municipal es el gimnasio de pilates —entre otras disciplinas como el yoga y el 'barre'— 'Uve Movement', que regenta Izumi Shoji, vecina del barrio del Gorg desde hace cinco años. La inauguración del espacio tuvo lugar a mediados del mes de octubre, congregó a unas 200 personas, y contó con la presencia del empresario local José Elías y del alcalde Albiol: "El 80% de los clientes son vecinos del barrio y prácticamente todo el resto vienen de otras zonas de Badalona", explica Shoji. La mayoría de los socios del gimnasio, explica la propietaria del negocio, son holandeses, franceses, ucranianos o rusos. Shoji es también de aquellas personas que se mudó de Barcelona al Gorg "porque buscaba un piso nuevo, de compra, y los precios en Barcelona estaban imposibles". Si bien es consciente de que es difícil encontrar actualmente viviendas en la zona por debajo del medio millón de euros, Shoji matiza sus palabras: "Sí, ahora sí que son muy caros, pero cuando lo compramos sobre plano ―hacia el año 2018―, los precios eran otros, desde entonces han crecido muchísimo".

El impacto de las Tres Xemeneies

La nueva zona de alto 'standing' de Badalona mira al mar, pero también al sur. El limítrofe barrio de La Mora creció con el atractivo de tener acceso directo a la playa, aunque esta lleve años cerrada por contaminación (de hecho, se espera que su reapertura coincida con la inauguración del canal). Más al sur, la otrora industrial zona de las Tres Xemeneies espera su turno para ver crecer en ella el Catalunya Media City, así como un nuevo barrio costero con unos 1.700 pisos. Junto al Gorg y La Mora, crearán un continuo urbano que unirá Badalona, Sant Adrià y el norte del litoral de Barcelona; precisamente en una zona de la capital, el sector de Diagonal Mar en el Poblenou, que desde hace años vive un proceso análogo, con la llegada de numerosos 'expats' al barrio.

Federico, tras cinco años viviendo en el Gorg, planea un cambio de aires que le llevará a mudarse a Brasil, donde su esposa ha encontrado una nueva oferta laboral. / Zowy Voeten / EPC

Sin embargo, el Ayuntamiento de Badalona quisiera que los nuevos vecinos de la ciudad se queden en ella durante su tiempo libre y vacíen sus bolsillos en el comercio local. El gran eje vertical mar-montaña es uno de los planteamientos del gobierno Albiol para ello. Deberá unir el parque del Turó del Caritg con el centro comercial Màgic, el barrio del Gorg, el canal y el puerto: "Desde un punto de vista social, que los vecinos de los barrios de la zona norte puedan llegar al mar caminando por un paseo espectacular es un elemento de vertebración social que conectará barrios de la ciudad con realidades muy diferentes". A este respecto, queda por ver si los nuevos vecinos del Gorg tienen intención de salir de su zona de confort. Por el momento, eso no ha pasado: "Cuando vienes de la parte más alta [más allá de la parada de metro de Gorg] se ve toda la decadencia, situaciones raras en el metro... Pero en este barrio yo no tengo esa sensación de inseguridad", rubrica Cardillo.