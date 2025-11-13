La Cursa de les Dones más intergeneracional reunirá a 36.000 corredoras estrenando recorrido por el centro de Barcelona

"Mis nietas me animaron y me apuntaron. Unos ratos iré andando y otros iré en silla de ruedas, pero estoy aquí para ayudar en la lucha de las mujeres maltratadas y las que sufren el cáncer de mamá", explicaba Angustias Gómez, que a poco más de un mes de alcanzar los 93 años ha aprovechado el micrófono que le han ofrecido desde el Ayuntamiento de Barcelona tanto para presumir del amor que le profesan sus ocho nietas -algunas de ellas presentes en la rueda de prensa- y también ocho bisnietas como para tomarse con un punto de orgullo y humildad ser la participante de mayor edad de una Cursa de les Dones que repunta en número de participantes hasta igualar el récord que tenía de antes de la pandemia.

Serán 36.000 las mujeres de muy diferentes generaciones -la edad mínima para participar es de 8 años, la máxima la dicta el espíritu vital de cada corredora- las que este año se sumaran a la 'marea rosa', en un 2025 en el que entre las novedades está que se suma una nueva categoría de premiadas como es el de las bisabuelas, que en la presente edición alcanzarán el centenar de participantes.

Una petición que "nos pedías ellas mismas", como ha señalado Henar Calleja, portavoz de la Cursa de les Dones, en una prueba que anota un 57% de madres y un 13% abuelas y que se mantiene fiel a su objetivo primigenio, el de "fomentar la actividad física entre las mujeres. Con esa idea nació la Cursa de les Dones y con esa idea continúa hoy en día", tal y como ha explicado.

Incidiendo en esa perspectiva, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, ha destacado la influencia de pruebas como la Cursa de les Dones en el boom actual de la participación femenina en las carreras populares. "Quizá la Cursa de les Dones, donde no es tan importante la competición como el hecho de hacer una jornada reivindicativa y deportiva, es el primer paso para que muchas de ellas se animen a hacer actividad física y participen luego en otras carreras a lo largo del año", ha comentado el concejal.

La atleta Mari Carmen Paredes junto a Angustias Gómez, la participante de más edad de la Cursa de les Dones 2025. / EPC

Homenajes y solidaridad

Aunque una carrera de este tipo realmente es un homenaje a cada una de las 36.000 mujeres que se pondrán el dorsal este próximo domingo, desde la Cursa de les Dones llevan años queriendo rendir tributo a alguna figura atlética de renombre que pueda servir de referente para el resto de participantes. Este año ese homenaje, que se celebrará en los minutos previos a que se dé el pistoletazo de salida, estará dirigido a la atleta olímpica catalana Jaël Bastué, uno de los puntales de la élite atlética española, que el pasado mes de julio batió el récord estatal en los 200 metros.

Por otro lado, la atleta paralímpica Mari Carmen Paredes, que ya fue protagonista de esos parabienes en esta prueba 2021 tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, correrá por primera vez la carrera y lo hará esta vez sin su inseparable Lorenzo, pareja de vida y guía en todas sus competiciones, ya que para esta ocasión Paredes dará la oportunidad a otra mujer, de nombre Kara, a que sea ella la responsable de conducir cuerda en mano a la atleta del Club Atletisme l'Hospitalet. "Este año me hace especial ilusión correrla, y el hecho de hacerlo en una Carrera de la mujer y con una mujer de guía será algo muy especial, ha indicado.

Entre la heterogeneidad de una prueba tan multitudinaria, se ha querido destacar la participación de un grupo de mujeres refugiadas de diferentes nacionalidades que tienen en común el tener que haber pedido asilo en España tras huir de sus respectivos países "porque allí no estaban seguras", según ha destacado Elmira Campos, directora de relaciones externas de ACNUR España.

Estos dorsales que la Cursa de les Dones ha cedido de forma gratuita irán destinados a mujeres que proceden de países como Ucrania, Afganistán, Gambia, Honduras, Colombia y Guinea Conakri, y que han tenido que emigrar forzosamente por razones que van mucho más allá de los conflictos armados, que es lo primero que se viene a la mente. "Hay razones vinculadas al hecho de ser mujeres", ha incidido Campos, "como la violencia sexual o de género, mutilación genital, matrimonios forzosos o trata. El domingo no serán vistas como víctimas sino como parte de algo común y grande y bonito como es la marea rosa junto con sus vecinas".

Estrenando circuito

La otra gran novedad estará en el circuito. El nuevo recorrido se presenta como algo menos exigente que el clásico de los últimos años, con salida y meta en la avenida Maria Cristina y que tenía un último km en subida. Este 2025 la Cursa de les Dones traslada su punto de partida a la avenida Marquès d'Argentera -el mismo punto que la pasada Cursa de Bombers- y el de meta a la calle Pujades ya tocando el parque de la Ciutadella, teniendo a mano todo el paseo Lluís Companys como punto neurálgico para las decenas de actividades y servicios que prestará esta popular carrera.

A pesar del cambio de ubicación, se ha querido mantener una de las señas de identidad de la prueba, un trayecto céntrico y con gancho visual. Colón, el Mercat de Sant Antoni, plaza Universitat, La Monumental y Arc de Triomf serán alguno de los puntos emblemáticos por donde transcurrirá este recorrido de aproximadamente 7,8 km.