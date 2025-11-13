División en el partido de Puigdemont
Choque interno en Junts de Sabadell por la ruptura con el PSC: el líder municipal denuncia "irregularidades”
Lluís Matas trasladará a los órganos nacionales del partido para verificar "si fueron intencionadas"
La militancia de Junts per Sabadell opta por romper el pacto de gobierno con el PSC con un 54% de los votos
El PSC de Sabadell lamenta que Junts quiera romper el pacto de gobierno por "problemas internos"
El portavoz del grupo municipal de Junts per Sabadell, Lluís Matas, ha anunciado que trasladará a la dirección de Junts per Catalunya las supuestas “irregularidades” detectadas durante la asamblea local celebrada el pasado martes, 11 de noviembre, en el Casal Pere Quart, en la que la militancia decidió si el partido debía abandonar el gobierno municipal liderado por el PSC. Un ejecutivo, cabe recordar, que dispone de mayoría absoluta sin necesidad de los concejales de Junts.
Según Matas, durante la sesión —en la que la militancia optó por romper el pacto con el ejecutivo local por un ajustado 54,39% de los votos (31 a favor de la ruptura y 26 por mantener el acuerdo)— se habrían producido “diversas irregularidades de forma” que podrían poner en duda “la validez del resultado”. La denuncia, según fuentes del partido consultadas por este diario, se presentará previsiblemente antes de la próxima semana.
"El objetivo es garantizar la transparencia y la corrección procedimental, elementos esenciales para preservar la confianza de la militancia y el buen funcionamiento democrático del partido", ha declarado a través de un comunicado el portavoz. Matas ha remarcado que su intención es comunicar las anomalías detectadas a los órganos competentes a fin de que se determine si las prácticas llevadas a cabo durante la reunión se ajustan a los protocolos internos o si, por el contrario, se produjeron errores formales que podrían haber afectado al resultado.
La decisión de la asamblea, según comunicó Junts por Sabadell en una nota posterior, es "vinculante y debe ser acatada" tanto por la ejecutiva local como por el grupo municipal. Sin embargo, tanto Matas como la concejala Katia Botta ya habían expresado críticas hacia la "deriva" del partido y han anunciado que se toman unos días de reflexión para decidir qué camino seguir. Ambos ediles mantienen todos los escenarios abiertos, incluyendo la posibilidad de abandonar la formación y continuar como no adscritos.
Respuesta del PSC: "Una decisión unilateral por problemas internos"
Desde el PSC de Sabadell, socio de gobierno hasta ahora de Junts, se ha lamentado la decisión y se ha calificado de "unilateral" y motivada por "problemas internos" de la formación independentista. Los socialistas han subrayado que la ruptura se ha decidido "por un margen de sólo cinco votos" y consideran que responde más a intereses políticos y electorales que a discrepancias sobre la gestión municipal.
"Los compromisos del pacto de gobierno se han ido desplegando con rigor y transparencia. Es Junts quien ha variado su posición respecto a algunos puntos y ha decidido desvincularse del gobierno municipal", señala el comunicado del PSC. Los socialistas aseguran que hasta ahora la relación con los dos concejales de Junts ha sido "fluida y constructiva", y defienden que los acuerdos del pacto de gobierno se están cumpliendo según lo previsto.
