Cómo participar en la Cabalgata de Reyes Magos 2026 de Barcelona: fechas y requisitos

Barcelona ya calienta motores para una de las noches más esperadas del año: la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. El 5 de enero de 2026, Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán por mar al Portal de la Pau a las 16.30 h a bordo del pailebote Santa Eulàlia, donde serán recibidos por el alcalde. Tras el tradicional saludo y la entrega del pan, la sal y la llave mágica que abre las casas de toda la ciudad, comenzará la gran cabalgata a las 18:00 h.

El recorrido partirá desde la avenida del Marquès de l’Argentera y el paseo de Colom hasta la avenida del Paral·lel, pasando por el Mercat de Sant Antoni y finalizando en la Fuente Mágica de Montjuïc. Durante más de tres horas, la capital catalana se llenará de luz, color y música gracias al trabajo de escenógrafos, coreógrafos, músicos y artistas locales, así como de los voluntarios que participarán para hacer posible el desfile.

Cómo inscribirse

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto el periodo de inscripción para formar parte del desfile de la Cabalgata de Reyes 2026. Cualquier persona que quiera vivir la experiencia desde dentro puede participar en el sorteo rellenando el formulario en su página web.

Las inscripciones están abiertas hasta el 21 de noviembre de 2025 a las 23:59 h. Solo se admite una inscripción por persona. Los participantes se elegirán por sorteo.

Modalidades de participación

La participación está abierta a quienes tengan 8 años o más a fecha del 1 de enero de 2026. Dependiendo de la edad, las personas inscritas podrán optar a distintas modalidades dentro del desfile:

De 8 a 10 años : Pajes más pequeños. Los más jóvenes bailarán una coreografía desde las comparsas asignadas.

: Pajes más pequeños. Los más jóvenes bailarán una coreografía desde las comparsas asignadas. De 11 a 13 años : Pajes de bienvenida. También participarán en coreografías a lo largo del recorrido.

: Pajes de bienvenida. También participarán en coreografías a lo largo del recorrido. De 14 a 17 años : Asistentes del séquito. Serán los encargados de repartir las coronas durante el desfile.

: Asistentes del séquito. Serán los encargados de repartir las coronas durante el desfile. A partir de 18 años: Colaboradores técnicos. Ayudarán al servicio de orden o en tareas técnicas, como empujar los elementos artísticos del cortejo.

Los seleccionados deberán asistir a las sesiones informativas y de ensayo.