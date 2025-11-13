Barcelona cede tres solares para construir 406 pisos de alquiler asequible

El Ayuntamiento de Barcelona ha adjudicado los derechos de superficie de tres solares municipales para la construcción de 406 viviendas destinadas al alquiler asequible. Los proyectos se desarrollarán en los distritos de Sants-Montjuïc y Sant Martí, y estarán a cargo de la Fundació Família i Benestar Social, que gestionará uno de los solares, y la Societat Built 4 Speed, responsable de los otros dos.

Se trata de la resolución del primer concurso abierto para la promoción, construcción y gestión de vivienda protegida que se realiza en la capital catalana, dirigido tanto a entidades públicas como a empresas privadas. La iniciativa, aprobada en la Comisión de Economía y Hacienda de este miércoles, ha despertado un notable interés en el sector privado, con 13 candidaturas presentadas.

Una vez finalizado el concurso, el consistorio cederá el derecho de superficie de los tres solares a las empresas ganadoras durante 75 años, prorrogables hasta 90, manteniendo la propiedad del suelo y, una vez pase el plazo, convirtiéndose también en propietario de lo que se ha construido sobre el terreno.

Todas las viviendas serán en régimen de alquiler asequible, donde el precio máximo vendrá establecido el régimen general de vivienda de protección oficial. La adjudicación de las viviendas será realizado por el Consorci de l'Habitatge de Barcelona entre los inscritos en el registro de solicitantes de vivienda protegida.

El solar de la Fundació Família i Benestar Social está en la calle Acer 2-4, en el barrio de la Marina del Prat Vermell (distrito de Sants-Montjuïc), y los de la Societat Built 4 Speed, en las calles Ascó 17-27 y Llull 255-363, en los barrios de Diagonal Mar y el Front Marítim del Poblenou (distrito de Sant Martí), respectivamente.