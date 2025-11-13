Barcelona insta a los artistas de La Escocesa a prepararse para irse ante el desahucio definitivo de la fábrica

La antigua colonia industrial de La Escocesa aguarda el segundo desahucio en apenas un mes en el complejo del barrio del Poblenou, propiedad del Ayuntamiento de Barcelona y pendiente de que se concrete qué se establecerá allí. Si la Guardia Urbana -con apoyo de los Mossos d'Esquadra- desalojó el pasado 10 de octubre a 56 chatarreros de origen subsahariano que se refugiaban en parte de las naves, ahora el aviso de expulsión ha llegado a la decena de artistas que ocupa un tramo de las instalaciones que han convertido en sus talleres.

Algunos de ellos viven también en el mismo espacio. Entre ellos, se cuentan al menos dos hombres africanos sin vivienda en Barcelona. Uno de ellos acumuló años de residencia en Europa hasta que regresó a Senegal, desde donde volvió a la capital catalana para una intervención quirúrgica, de la que el mes pasado se estaba recuperando.

El círculo artístico de La Escocesa aguardaba una orden inminente para ser echado del inmueble. Cuando se materialice, el recinto quedará despoblado por completo. El consistorio ha instado el desalojo, igual que sucedió en el precedente ejecutado el mes pasado con un gran despliegue policial.

Vista de La Escocesa, en el barrio del Poblenou, durante el desalojo del pasado octubre. / ZOWY VOETEN

Con presencia policial

Los artistas han recibido una notificación del distrito de Sant Martí, sellada este martes, en la que se les previene de que personal municipal “llevará a cabo la clausura del inmueble ubicado en la calle de Pere IV, 357-361”, una numeración perteneciente a la vieja fábrica. Apunta que el desahucio se practicará “a partir del próximo día 14 de noviembre de 2025”, sin precisar hora y con presencia de la Guardia Urbana.

La misma resolución, que EL PERIÓDICO ha podido consultar, incluye el siguiente mensaje a los ocupantes del inmueble: “Para no ralentizar innecesariamente la ejecución de la resolución, les pedimos que estén en condiciones de desalojar el inmueble y dejarlo vacío de sus pertenencias en el momento en que lleguen los servicios municipales”. La carta agrega que dispondrán de auxilio del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB), según cuál sea su situación personal y en caso de que los servicios sociales les presten ayuda. La estancia en el CUESB es siempre corta, de no más de unos pocos días.

El aviso con que se anuncia el desalojo se ampara en que “el juzgado contencioso administrativo número 15 de Barcelona ha autorizado al Ayuntamiento de Barcelona a entrar en el inmueble objeto de la resolución”. El mismo comunicado abunda diciendo que el gerente de Sant Martí, Josep Garcia Puga, dictó una directriz para recuperar la propiedad el pasado 15 de julio. Añade que la resolución es firme y que el juzgado “autoriza su ejecución, mediante el uso proporcionado de la fuerza si fuera necesario”.

Vista de la antigua colonia fabril de La Escocesa, en Barcelona, durante el desahucio del pasado octubre. / ZOWY VOETEN

Quejas y propuestas

Fuentes de Barcelona en Comú en Sant Martí han cuestionado que se dé un margen de un par de días de aviso antes de la expulsión y que se lleve a cabo “sin tener ningún proyecto ni un calendario de actuación” para renovar La Escocesa. Mientras se procedía al desalojo de los chatarreros en octubre, el colectivo de artistas aseguró que no había logrado hablar con el ayuntamiento para buscar dónde reubicarse.

El gobierno municipal alegó a raíz del anterior desalojo en la colonia industrial que los informes de los Bomberos advertían del riesgo inminente de hundimiento de techos de la nave y del peligro que los ocupantes corrían. Tras la expulsión, se colocaron puertas blindadas, se contrató vigilancia privada de 24 horas y el patrullaje habitual en esa zona asumió la vigilancia ordinaria del lugar. El gobierno municipal tenía identificadas 32 ocupaciones ilegales en edificios y espacios de su titularidad el mes pasado. Por su parte, la Asociación de Vecinos del Poblenou propone que parte del recinto se acondicione para viviendas sociales, se consoliden los talleres artísticos existentes y se discuta qué se hace con el resto.