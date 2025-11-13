Seis agentes de la Guardia Urbana de Barcelona investigarán a delincuentes multirreincidentes bajo órdenes de la Fiscalía

La Guardia Urbana de Barcelona tendrá una unidad adscrita a la Fiscalía Provincial de Barcelona a partir de principios de 2026 para combatir en especial la multirreicindencia delictiva, una de las principales preocupaciones de los cuerpos policiales por la acumulación de hurtos y pequeños ilícitos entre delincuentes habituales. El ministerio público señala que el destacamento, formado por cinco agentes y un sargento, debe contribuir a que se celebren más juicios contra multirreincidentes para tomar medidas contra ellos y evitar que las vistas por un presunto caso leve se suspendan al no haberse determinado con antelación que los incriminados acumulan antecedentes hasta que se les abra una causa por delitos menos graves. Ese desfase facilita que puedan delinquir otra vez hasta que se los vuelve a detener.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, han firmado el convenio este martes por la mañana para constituir la nueva unidad de la Guardia Urbana. “Centraremos mucho la actuación en la multirreincidencia, en los delincuentes y los delitos que más impactan en el día a día”, ha resaltado Collboni. Ha presumido de que el acuerdo es un “paso histórico” porque la Guardia Urbana se convertirá en la primera policía local de España que ejercerá las labores de policía judicial bajo orden directa del ministerio público. El alcalde defiende que supondrá “un salto de escala en la lucha contra el delito”.

A su vez, al equipo de agentes se les encomienda proteger a los afectados y agilizar la tramitación de diligencias urgentes, mejorar la coordinación con la Fiscalía en actuaciones judiciales urgentes, apoyar a los fiscales de guardia en diligencias derivadas de atestados instruidos por la Guardia Urbana y recoger información clave sobre antecedentes policiales y penales de los sospechosos, para que supuestos casos leves se conviertan en una causa penal que se envíe a juicio. También colaborará en casos de violencia de género y velará por sus víctimas, intervendrá en investigaciones de infracciones leves, inspeccionará establecimientos donde se incurra en ilícitos como explotación laboral o actividades económicas ilícitas e intercambiará información con la Fiscalía.

Acabar con la impunidad

Para Collboni, la fundación de la unidad es un mensaje a la ciudadanía y, también, a los delincuentes. “La falsa sensación de impunidad tiene los días contados”, ha proclamado.

Por su parte, la fiscal jefe de Barcelona, Neus Pujal, ha resaltado la “capilaridad” que ofrece la Guardia Urbana para que la fiscalía sepa de “problemas y delitos” presentes en la ciudad. “Su contacto directo con la calle es un activo que será muy útil”, ha augurado.

Pujal ha puesto algunos ejemplos de las dificultades con que se encuentran a diario que obstaculizan perseguir la multirreincidencia delictiva. “Hay tres jueces en Barcelona para delitos menos graves y otros tres de delitos leves con juicio inmediato, que a su vez tiene cada uno 20 señalamientos por día -ha desgranado-. Algunos se suspenden porque la persona es multirreincidente y queremos pulir muy bien nuestra acción para que no se suspendan”. En ese sentido, ha dicho que es crucial “trabajar codo con codo” con la Guardia Urbana para que un delito leve pase a menos grave, al detectarse más de tres antecedentes, y “cubrir esos agujeros que se producen” al anularse vistas.

Pujal ha manifestado que la Guardia Urbana puede tener un papel importante para localizar a las víctimas para tomarle declaración y que los escritos de acusación puedan formularse. Del mismo modo, se confía en que logren hallar a extranjeros que han sufrido delitos durante su estancia en Barcelona, un hecho frecuente, ha reconocido la fiscal. Por su parte, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha afirmado que la constitución del destacamento es “una iniciativa muy trascendente” que resultará “extremadamente útil” y aportará “agilidad” para combatir la delincuencia.