Vuelve el bus navideño de Barcelona con una nueva ruta por las luces de la ciudad

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y Turisme de Barcelona pondrán nuevamente en marcha, por séptimo año consecutivo, el ‘Barcelona Christmas Tour’, la ruta nocturna en un autobús de dos pisos que permite descubrir la iluminación navideña de la capital catalana.

El servicio comenzará el 28 de noviembre y se mantendrá hasta el 4 de enero, con salidas diarias de lunes a domingo. No habrá servicio los días 24, 25 y 31 de diciembre ni el 1 de enero.

Itinerario y novedades

Durante unos 80 minutos de recorrido, los pasajeros podrán disfrutar de las luces de Navidad desde la parte superior del autobús, con explicaciones guiadas en catalán, castellano o inglés. Como principal novedad de este año, la ruta incorpora la Via Laietana, que estrena iluminación navideña.

El itinerario incluirá algunos de los principales puntos emblemáticos de Barcelona: Casa Batlló, La Pedrera, el Passeig de Gràcia, el Recinte Modernista de Sant Pau, la Sagrada Família y su feria navideña, el Passeig de Sant Joan, el Arc de Triomf, la avenida Paral·lel, la Gran Via, la plaza Universitat y la Via Laietana, entre otros.

Las salidas se harán desde la parada del Barcelona Bus Turístic en la plaza de Catalunya (ruta azul), con entre seis y diez trayectos diarios programados entre las 18.00 y las 20.30 horas. Las entradas se pueden adquirir 'online'.