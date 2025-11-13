Los autobuses de L'Hospitalet vuelven a las protestas tras finalizar la mediación con Moventis sin acuerdos

El conflicto laboral de los autobuses de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) lo resolverán los tribunales. Este es al menos el sentir mayoritario entre las distintas partes implicadas. El Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), responsable del servicio, inició una mediación en verano de este año para intentar que trabajadores y empresa se pusieran de acuerdo. Sin embargo, estas negociaciones terminaron sin dar frutos hace unas semanas. Con las posturas igual de separadas, el comité de empresa de Marfina Bus —compañía del grupo Moventis que opera en L'Hospitalet— ha decidido convocar nuevas movilizaciones para noviembre y diciembre.

El juicio en el que se amparan ambas partes es el que tiene que ver con la aplicación del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, con el que la empresa cambió de forma unilateral condiciones de la plantilla respecto a la elección de vacaciones y las jornadas laborales. La empresa ha defendido desde el inicio la necesidad de la medida para un correcto funcionamiento del servicio, mientras que los trabajadores dicen que supone un empeoramiento de sus condiciones sin justificación. En un primer momento, el pleito debía celebrarse este pasado 11 de noviembre, pero finalmente se aplazó y ahora está previsto para el 20 de enero de 2026.

Los conductores de Moventis en la segunda ciudad de Catalunya han mantenido así sus quejas por las condiciones laborales y en una asamblea a finales de octubre aprobaron llevar a cabo cinco nuevas jornadas de paros. Así, la previsión actual es que estas se celebren los días 15 y 22 de noviembre y los días 5, 24 y 31 de diciembre. Como ya han señalado en anteriores ocasiones, los conductores denuncian "jornadas maratonianas", tiempos de recorrido "inasumibles", "continuos cambios de horario", expedientes disciplinarios y sanciones. Por su parte, la compañía considera que ya cumple con "todas sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y jornada laboral".

Un autobús de Moventis durante un servicio en L'Hospitalet. / Manu Mitru

Este jueves 13 de noviembre, conductores y empresa han vuelto a celebrar una mediación, esta vez, bajo el paraguas del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) para mediar de cara a los primeros días de huelga anunciados. De nuevo, no ha habido acuerdo.

Conflicto enquistado

El conflicto laboral se arrastra ya desde otoño de 2024. Desde entonces, la convocatoria de huelgas y paros parciales, así como la judicialización de la situación por ambas partes han sido una constante. Los trabajadores insisten en que buena parte del problema reside en que se concediera el servicio a Moventis tras presentar una oferta económica anormalmente baja para hacerse con las riendas del servicio y señalan al AMB por permitirlo.

Usuarios habituales de las líneas de bus hospitalenses y representantes políticos como el propio alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, también han requerido a la empresa para mejorar el servicio. De hecho, el Área Metropolitana de Barcelona ha interpuesto ya varias sanciones a Moventis, la última por un valor de 325.000 euros, tras detectar nuevos "incumplimientos" del contrato de los autobuses de L'Hospitalet y otros municipios del Baix.

Este pasado verano, el alcalde de L'Hospitalet "exigió al AMB que tome medidas inmediatas contundentes". Entre ella: la supervisión intensiva e inspección diaria del servicio; el incremento de las sanciones por incumplimiento y la activación de todos los mecanismos contractuales previstos; y el estudio de la rescisión anticipada del contrato si la empresa no corrige la situación "en un plazo ajustado de tiempo". “Estamos indignados porque el servicio de autobús que se está prestando en la ciudad por parte de la empresa Moventis es muy deficiente. Pedimos al AMB que tome medidas para que el servicio se normalice. L’Hospitalet no puede tener autobuses de primera y de segunda”, apuntó entonces Quirós.

Fuentes de la compañía han defendido en distintas ocasiones a este diario que cuando los vehículos salen de cabecera las ratios de puntualidad son cercanas al 90% y que los desajustes se producen en los tramos entre parada y parada, donde los buses se ven afectados por el tráfico, semáforos u otros elementos.