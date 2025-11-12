Uber advierte que la nueva ley del taxi reducirá un 30% la movilidad en Barcelona y elevará los tiempos de espera hasta 45 minutos

Uber se ha apoyado en el Gremi de Restauració y Mou-te per Barcelona para mostrar este miércoles todos los agravios que supondrá para la movilidad en Barcelona la popularmente conocida como Ley del taxi, la iniciativa legislativa que registraron en el Parlament en septiembre PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP.

Según la plataforma, la ciudad tiene el mismo número de taxis que hace 40 años, cuando su realidad es completamente distinta. En vez de solucionar un problema de demanda, el texto de la ley incluye la prohibición a los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) de prestar servicios dentro del Área Metropolitana, lo que supone el 90% de los que realiza Uber. Ello significará “reducir en un 30% la movilidad en la ciudad” y “aumentar el tiempo de espera hasta los 45 minutos”, ha cifrado Vilas.

El Gremi de Restauració y Mou-te per Barcelona apoyan a Uber en un acto este miércoles en Foment del Treball. / El Periódico

Desatención del usuario

Para Uber, el principal problema es que el texto de la ley, cuyas enmiendas posiblemente empezará a tramitar el Parlament a principios de año, no tiene en cuenta al usuario, que queda desatendido. En una ciudad con una creciente demanda de transporte, “en hora punta, un sábado por la noche, un día de lluvia, en un punto alejado del centro... faltan taxis y VTC”, ha señalado la directora de Uber en España, Lola Vilas.

Si el Govern está perjudicando a los usuarios, que deberían estar en el centro del interés, es según Uber por miedo a las protestas del sector del taxi. Sin embargo, Vilas ha asegurado que más de 2.000 taxistas de la ciudad ya ofrecen sus servicios a través de la plataforma, después de que en los ultimos meses se han incorporado a cerca de 650 porque "ganan de media el doble de carreras que los que trabajan a mano alzada". Según la plataforma, la mayor parte de usuarios menores de 30 años no baja a la calle a buscar un taxi, sino que lo contrata a través del móvil.

De seguir con los actuales términos, Vilas se ha mostrado convencida de que los tribunales acabarán tumbando la ley, que según las plataformas de VTC pone en peligro 6.000 puestos de trabajo.

La restauración alza la voz

La restauración “queda en mal lugar”, ha asegurado el director del Gremio de Restauración, Roger Pallarols, que ha insistido en que hay que garantizar la movilidad de las personas y que la nueva ley afectará a un sector que aporta el 6% del PIB y dinamiza otras actividades.

“¿Los visitantes al Mobile Congress tendrán que llegar en bicicleta?”, ha exclamado por su parte el representante de Mou-te per Barcelona, Javier Cottet, que ha considerado la ley como una aberración.

José Manuel Berzal, el presidente de Unauto, la patronal de los VTC mayoritaria en Catalunya, ha explicado que los usuarios han enviado más de 3.000 mensajes de protesta al president Salvador Illa y a la conselleria de Territori a raíz de la campaña con la que han informado en los reposacabezas de los VTC sobre la expulsión de este servicio de Barcelona.

El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, y el expresidente del FC Barcelona, Joan Gaspart, el 22 de octubre, en una comparecencia en la que Tito Álvarez afirma que zanja las protestas del taxi contra el Barça. / EUROPA PRESS / Europa Press

Absolutismo

Marc Tarrés, profesor de derecho administrativo en la UB, ha realizado un análisis jurídico sobre regulación del taxi y los VTC en Catalunya, para considerar que “el absolutismo de la ley se manifiesta porque construye una realidad paralela”, ya que “parte de marcar diferencias entre el taxi y los VTC donde no las hay”, al considerar que estos segundos prestan un servicio también de interés general.

Tarrés ha lamentado que se haya presentado una iniciativa en forma de proposición de ley en vez de un proyecto de ley, para poder aprobarse con mayor celeridad, como reclama el sector del taxi. Tras el intento de Élite Taxi de dinamitar el acuerdo de esponsorización entre Uber y el Barça, la percepción es que ha habido un punto de inflexión y existe mayor confianza entre las plataformas de VTC en que el texto definitivo tras las enmiendas cambiará, después de que los grupos que han presentado la proposición “se han dado cuenta de que no pueden ser rehenes del taxi”.