Nuevo homenaje a los vecinos de L'Hospitalet deportados a los campos nazis: la ciudad suma ya 31 'stolpersteine'

Al menos 66 vecinos de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) terminaron en alguno de los distintos campos de concentración nazis. Parte de ellos no sobrevivieron al horror que allí tuvieron que afrontar: las asesinaron. Otras lograron salir con vida, pero con una losa que tuvieron que cargar desde entonces. En los últimos años, la segunda ciudad de Catalunya ha llevado a cabo distintos actos para homenajear a los hospitalenses que terminaron en ese infierno la tierra y recuperar sus historias; su memoria. Lo hará de nuevo este sábado 15 de noviembre con la colocación de 10 nuevas ‘stolpersteine’, los adoquines diseñados por Gunter Demnig y que promueven el homenaje a las víctimas del nazismo.

Con estas, ya suman 31 las piedras instaladas en diferentes puntos de la ciudad en homenaje a las víctimas del nacionalsocialismo. En un comunicado, el Ayuntamiento de L'Hospitalet explica que el sábado, desde las 9 horas hasta las 13 horas, las piedras se instalarán en diferentes lugares de la localidad, después de que, en cada domicilio o emplazamiento, los familiares hayan recibido sus respectivos adoquines conmemorativos de manos del Museu de L’Hospitalet. Así, cada acto individual concluirá con una ofrenda floral simbólica que el museo entregará también a los familiares.

El acto central se celebrará a las 11 horas en la plaza Española y contará con la presencia de autoridades y familiares de las víctimas. Estudiantes del instituto Mercè Rodoreda leerán las biografías de los diez hospitalenses homenajeados y el acto culminará con una interpretación coreografiada de la canción 'Gallo rojo, gallo negro'. La conmemoración se hará así en el centro neurálgico de la Torrassa, un barrio obrero fronterizo a Sants que durante los primeros años del siglo XX destacó por el auge del anarco-sindicalismo entre sus calles, la ideología predominante de la mayoría de los deportados hospitalenses.

Entre el 5 y el 15 de febrero de 1939, miles de republicanos, entre los cuales unos 300 vecinos de L’Hospitalet, cruzaron la frontera francesa huyendo de las tropas franquistas. Las autoridades francesas internaron a los españoles exiliados en campos de concentración improvisados, principalmente, a lo largo de la costa mediterránea, pero, con la invasión alemana, buena parte de los exiliados fueron capturados y enviados a campos de prisioneros de guerra, ya en territorio germano —unos espacios llamados ‘stalags’—. El siguiente paso en el recorrido ya fueron los campos de concentración, de entre los cuales Mauthausen-Gusen fue el principal destino de los deportados de L’Hospitalet.

La documentación de los hospitalenses deportados a campos nazis fue el resultado de más de 15 años de investigación que iniciaron en 2005 Pep Ribas y Enric Gil y de la que el Museu de L'Hospitalet tomó el testigo en 2018. Desde el equipamiento canalizaron una beca en esta dirección y dio como fruto el trabajo ‘Los hospitalenses del triángulo azul’, realizado por la investigadora Tania González.

Las 'stolpersteine'

Las Stolpersteine son piedras en forma de cubo, de 96 x 96 x 100 milímetros, hechas de cemento y cubiertas de latón dorado, donde constan los datos de la víctima. Estas piezas, hechas a mano, se colocan en la acera, frente a la última residencia donde vivió la persona antes de perder la libertad. Las 'stolpersteine' —‘piedras que hacen tropezar’— tienen el objetivo de hacer que los transeúntes se detengan al leer el nombre de la persona y conocer su destino. En la página web del Geoportal del ayuntamiento se puede consultar la ubicación de los adoquines ya colocados y los previstos.