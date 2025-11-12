Memoria histórica
Nuevo homenaje a los vecinos de L'Hospitalet deportados a los campos nazis: la ciudad suma ya 31 'stolpersteine'
La ciudad colocará este 15 de noviembre otros 10 de estos adoquines diseñados por Gunter Demnig y que promueven el reconocimiento a las víctimas del nazismo
CONTEXTO | L’Hospitalet pone las primeras piedras para saldar su deuda con los deportados a los campos nazis
Al menos 66 vecinos de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) terminaron en alguno de los distintos campos de concentración nazis. Parte de ellos no sobrevivieron al horror que allí tuvieron que afrontar: las asesinaron. Otras lograron salir con vida, pero con una losa que tuvieron que cargar desde entonces. En los últimos años, la segunda ciudad de Catalunya ha llevado a cabo distintos actos para homenajear a los hospitalenses que terminaron en ese infierno la tierra y recuperar sus historias; su memoria. Lo hará de nuevo este sábado 15 de noviembre con la colocación de 10 nuevas ‘stolpersteine’, los adoquines diseñados por Gunter Demnig y que promueven el homenaje a las víctimas del nazismo.
Con estas, ya suman 31 las piedras instaladas en diferentes puntos de la ciudad en homenaje a las víctimas del nacionalsocialismo. En un comunicado, el Ayuntamiento de L'Hospitalet explica que el sábado, desde las 9 horas hasta las 13 horas, las piedras se instalarán en diferentes lugares de la localidad, después de que, en cada domicilio o emplazamiento, los familiares hayan recibido sus respectivos adoquines conmemorativos de manos del Museu de L’Hospitalet. Así, cada acto individual concluirá con una ofrenda floral simbólica que el museo entregará también a los familiares.
El acto central se celebrará a las 11 horas en la plaza Española y contará con la presencia de autoridades y familiares de las víctimas. Estudiantes del instituto Mercè Rodoreda leerán las biografías de los diez hospitalenses homenajeados y el acto culminará con una interpretación coreografiada de la canción 'Gallo rojo, gallo negro'. La conmemoración se hará así en el centro neurálgico de la Torrassa, un barrio obrero fronterizo a Sants que durante los primeros años del siglo XX destacó por el auge del anarco-sindicalismo entre sus calles, la ideología predominante de la mayoría de los deportados hospitalenses.
Entre el 5 y el 15 de febrero de 1939, miles de republicanos, entre los cuales unos 300 vecinos de L’Hospitalet, cruzaron la frontera francesa huyendo de las tropas franquistas. Las autoridades francesas internaron a los españoles exiliados en campos de concentración improvisados, principalmente, a lo largo de la costa mediterránea, pero, con la invasión alemana, buena parte de los exiliados fueron capturados y enviados a campos de prisioneros de guerra, ya en territorio germano —unos espacios llamados ‘stalags’—. El siguiente paso en el recorrido ya fueron los campos de concentración, de entre los cuales Mauthausen-Gusen fue el principal destino de los deportados de L’Hospitalet.
La documentación de los hospitalenses deportados a campos nazis fue el resultado de más de 15 años de investigación que iniciaron en 2005 Pep Ribas y Enric Gil y de la que el Museu de L'Hospitalet tomó el testigo en 2018. Desde el equipamiento canalizaron una beca en esta dirección y dio como fruto el trabajo ‘Los hospitalenses del triángulo azul’, realizado por la investigadora Tania González.
Las 'stolpersteine'
Las Stolpersteine son piedras en forma de cubo, de 96 x 96 x 100 milímetros, hechas de cemento y cubiertas de latón dorado, donde constan los datos de la víctima. Estas piezas, hechas a mano, se colocan en la acera, frente a la última residencia donde vivió la persona antes de perder la libertad. Las 'stolpersteine' —‘piedras que hacen tropezar’— tienen el objetivo de hacer que los transeúntes se detengan al leer el nombre de la persona y conocer su destino. En la página web del Geoportal del ayuntamiento se puede consultar la ubicación de los adoquines ya colocados y los previstos.
Los nombres tras los 31 'stolpersteine' en L'Hospitalet
-Manuel Fernández Torres (pl/ d’Europa, 6)
-Miguel Iriarte Uribe (c/ de Can Trias, 49)
-Eugeni Querol Puyo (ctra/ de Collblanc, 75)
-Manuel Alfonso Ortells (c/ del Progrés, 146)
-Eloy Ferrer Díaz (c/ de Mossèn Jaume Busquet, 14)
-José Vives Campos (rda/ de la Torrassa, 73)
-Manuel Vives Campos (c/ de Blas Fernàndez Lirola, 20)
-Félix Quesada Herrerías i Ciriaco Quesada Torreblanca (c/ de l’ Estrella, 49)
-Josep Masip Garrich (c/ del Parral, 28)
-Ferran Polo Tapias (c/ Major, 51)
-Pelegrín Aguilar Bon (c/ Buenos Aires, 31)
-Juan Bautista García Navarro (c/ Vinyeta, 29)
-Joan Pedrol Carbonell (c/ Llançà, 32)
-Martí Cabanes Bel (c/Juventud, 11)
-Leonardo Pérez Iserte (c/ Llobregat, 100)
-Emilio Zafón Campos (c/ de la Estrella, 36)
-Eduardo Frías Gallardo (c/ San José, 17)
-Félix López Rodríguez (c/ Mestre Candi, 8)
-José Igual Villarrubias (c/ Enric Prat de la Riba, 255)
-José Ballester Serrano (c/ Enric Prat de la Riba, 202, interior)
Los nuevos 10
-José Ramis Grimalt (c/ de las Arts i els Oficis, 13)
-Manuel Gutiérrez Souza (c/ del Mestre Carbó con c. d'Àngel Guimerà)
-Josep Roca Tardà (c/ de Mas, 14)
-Félix Rubio García (c/ de Rafael Campalans, 5)
-Severiano Rubio García (c/ de Rafael Campalans, 5)
-Juan Turbany Sangles (c/ d'Occident, 61)
-Francisco Muñoz López (c/ d'Occident, 61)
-Joaquín Nebot Estéban (c/ d'Occident, 61)
-Ángel Callejón Martínez (c/ d'Occident, 61)
-Federico Callejón Martínez (c/ d'Occident, 61)
Suscríbete para seguir leyendo
- “Están hechas para guiris, no para vecinos”: continúa el calvario de las escaleras de la Baixada de la Glòria de Barcelona
- Catalunya apuesta por los trenes de 100 metros de Alstom y deriva los de 200 metros de Stadler a Madrid
- Barcelona transforma el asfalto: prueban un pavimento ecológico hecho con restos de acero
- L'Hospitalet busca salidas para 8.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan en los barrios del norte de la ciudad
- El metro planea cerrar el pasillo entre la L1 y la L3 en Catalunya en el verano de 2026 para retirar amianto
- El traslado de la subestación de las Tres Xemeneies aplaza la construcción de oficinas del ‘hub’ al menos hasta 2030
- Cursa de Bombers 2025: calles cortadas, desvíos y todas las afectaciones al tráfico en Barcelona este domingo
- En Sant Esteve Sesrovires, pueblo de Rosalía, hay olivos y mucho aceite